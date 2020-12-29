Экс-министру строительства Удмуртии Ивану Ястребу продлили арест

Индустриальный райсуд Ижевска продлил бывшему министру строительства Удмуртии и экс-гендиректору ГУП «ТПО ЖКХ» Ивану Ястребу срок заключения под стражей по 28 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба объединенного судейского сообщества республики.

«Обвиняемый Ястреб в суде, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ, отказался высказать своё отношение к предъявленному обвинению и, возражая против ходатайства следователя о продлении ему срока содержания под стражей, просил изменить меру пресечения на домашний арест. Суд, выслушав мнения сторон, постановил продлить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца»,— говорится в сообщении.

Напомним, что Ивана Ястреба, который возглавлял ГУП «ТПО ЖКХ», обвиняют в одном факте получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290), а также в двух фактах получении взятки в крупном размере через посредника (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ранее сообщалось, что его арест может быть связан с действиями белгородских подрядчиков.

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