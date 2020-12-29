Красноярскому бизнесмену Быкову сократили содержание под стражей на три дня

Красноярский краевой суд сократил срок ареста предпринимателя Анатолия Быкова. Он будет содержаться под стражей не до 24, а до 21 февраля, сообщил “Ъ-Сибирь” его адвокат Алексей Прохоров.

Решение было принято при рассмотрении апелляционной жалобы защиты на продление ареста. «Чем мотивировал суд апелляционной инстанции, я не знаю — в краевом суде была оглашена только резолютивная часть решения»,— сказал господин Прохоров.

Кроме того, как сообщили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе Красноярского краевого суда, Железнодорожный районный суд сегодня почти на два месяца (до 28 февраля) продлил Анатолию Быкову домашний арест по другому уголовному делу. Его адвокат сообщил, что планирует обжаловать и это решение.

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Как сообщалось, в отношении Анатолия Быкова одновременно действуют две меры пресечения. По делу об убийстве учредителя фирмы по утилизации промышленных отходов Андрея Неколова господину Быкову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу о заказном убийстве коммерсантов Александра Наумова и Кирилла Войтенко — в виде домашнего ареста.

Анатолия Быкова, ранее возглавлявшего совет директоров КрАЗа, задержали в мае 2020 года. Кроме указанных уголовных дел, он фигурирует еще в трех. Сам Анатолий Быков считает, что все обвинения, которые выдвинуты против него, сфабрикованы.

Подробнее об обвинении — в публикации “Ъ” «На каждое освобождение найдется дело».

Дарья Решетникова, Новосибирск