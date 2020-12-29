Игорь Климов: «2020 стал для нас всех лакмусовой бумажкой»

Сказать, что 2020 год был непростым — это не сказать ничего. Глобальная пандемия, локдауны, турбулентность в экономике. И на этом фоне нужно было не просто работать в штатном режиме, а делать невозможное: добиваться амбициозных целей, когда привычный мир рушится на глазах. Как прошел этот «страшно интересный» 2020-й нам рассказал генеральный директор «ЗапСибНефтехима», член Правления СИБУРа Игорь Климов.



— Кризис 2020 — это классический «черный лебедь». Как этот форс-мажор отразился на Тобольских предприятиях?

— Год для нас прошел с фокусом на двух событиях. Одно было ожидаемым: в этом году мы запланировали выход на проектные мощности «ЗапСибНефтехима» (спойлер — у нас получилось!) Это был наш ключевой вызов. Второе — неожиданным: форс-мажор, связанный с ковидом. В отличие от всех предыдущих, кризис 2020-го стал одновременно и гуманитарным, и экономическим. Пострадали практически все секторы экономики. Однако на фоне существенного падения других сегментов ситуация на рынке полимеров оказалась сравнительно благополучной. В частности, повысился спрос на полимерные материалы для упаковки, для медицинских целей.

Выход на проектную мощность на фоне роста спроса позволил внести существенный вклад в экономику региона: по индексу роста промпроизводства в 2020 году несмотря на пандемию Тюменская область вошла в топ-3 регионов РФ. «ЗапСибНефтехим» стал мощным драйвером развития региона уже в первый пусковой год.

— Ваша оценка: как показали себя команды «СИБУР Тобольска» и «ЗапСибНефтехима» в условиях «идеального шторма» 2020?

— Все что нас не убивает, делает нас сильнее. И этот год с его вызовами, я считаю, можно записать нам в плюс. Он однозначно укрепил нашу команду. В начале года мы были немного в эйфории на фоне успешного пуска в 2019-м. Казалось, что вот сейчас можно выдохнуть. Но март принес с собой пандемию, и это был неожиданный негативный момент, который заставил нас снова собраться, снова забыть про наши плановые отпуска, про спокойную размеренную работу и принимать новые вызовы. Ставлю высокую оценку команде: мы ни на один день не остановили предприятие и добились поставленных целей!

«Главным вызовом для тобольской команды стал плановый выход на проектную мощность. Справились на уровне лучших мировых практик: по итогам года показываем результат выше плана».

— Среди сюрпризов 2020 года оказалось понимание, что пластик еще рано записывать во «враги человечества».

— Да, это по-прежнему самый надежный способ сдерживать инфекцию. Тобольским предприятиям пришлось даже корректировать свою производственную линейку и усилить выпуск полимеров для медицинских целей. За новые марки на полиэтилене мы удостоились двух наград. Но лучше рассказать про наш вклад по полипропилену: с началом пандемии мы увидели рост потребности по полипропилену в марках, из которых производят медицинские изделия, а также по тем, что используют для упаковки продуктов питания. Мы полностью поддержали этот спрос и выпустили дополнительно 23 тыс. тонн марок для медизделий, а в целом полипропилена — на 50 тыс. тонн больше, чем планировали.

Возвращаясь к формулировке «пластик — враг человечества»: с одной стороны пластик — один из самых используемых материалов в мире. С другой — в сознании части общественности прочно сидит, что альтернативные пластику материалы более экологичны. Моя честная позиция — как руководителя и как человека — заключается в том, что обсуждение идет вне общего контекста: проблема не в продукции, а в том, что часть изделий из пластика становится мусором и оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Представьте, что мы все завтра откажемся от полимерных материалов в пользу альтернативных (стекло, металл), при производстве которых используется значительно больше ресурсов и объем выбросов вредных веществ в атмосферу значительно выше… приведет ли это к здоровому балансу? Думаю, что нет. Решение этой проблемы не сводится к расстановке запятой в предложении: «запретить нельзя производить». Поможет только системная работа, включая осознанное отношение к твердым бытовым отходам и технологичные решения по производству продукции с использованием вторичного полимера.

Если ты будешь стоять на месте — ты отстанешь, а чтобы идти в ногу со временем, надо бежать. У меня все время в голове крутится этот мотиватор.

«СИБУР» в рамках стратегии по устойчивому развитию уже предпринял ряд серьезных шагов в этом направлении: в этом году на предприятии «ПОЛИЭФ» в Благовещенске мы начали реализацию проекта по выпуску «зеленой» ПЭТ-гранулы. В ее производстве используется вторичное сырье. Кроме того, такой рециклинг позволит снизить энергоемкость производства полимера, а значит, добиться снижения выбросов парниковых газов в атмосферу. В Тобольске в этом году в непосредственной близости с заводом заработали два предприятия по производству пластиковых поддонов и пленки, сырьем для них является наша продукция: их готовый продукт возвращается к нам для упаковки и транспортировки гранул. Именно такие рациональные решения способствуют здоровому балансу. Для оценки общего воздействия того или иного продукта на окружающий мир нужно отслеживать все этапы жизненного цикла от добычи сырья, производства, транспортировки до утилизации.

— Комбинацию событий 2020 просчитать было невозможно, а значит и нельзя было к ним подготовиться. Как Вы оцениваете скорость реакции команды СИБУРа?

— На уровне компании мы отреагировали очень быстро. Первые мероприятия начались в марте. С апреля по сентябрь заводы уже работали вахтовым методом: бригады тестировались и работали изолированно по 14 дней. Эта мера позволила сдержать распространение вируса: первый случай COVID у персонала был зафиксирован только в июне, на два месяца позже, чем в Тобольске.

Конечно, это и удаленная работа: сейчас порядка 30–38% всего персонала работает из дома. Но изоляция — это еще не все: мы используем передовые технологии и быстро учимся. Например, сначала тестирование занимало сутки, а сейчас наши экспресс-тесты выдают результат за 5 минут. Мы научились дезинфицировать помещения, даже когда в них находятся сотрудники. Результат хороший: мы не допустили очагов распространения болезни, не остановили предприятие и в целом ситуация стабильная и управляемая.

Цифры: Каждый сотрудник ЗСНХ сдал тест порядка 10 раз; Совокупное количество тестов — 42 500 шт; COVID-19 переболели 6% (294 человека); На сегодня болеющих 1% (47 сотрудников).

— Тобольские предприятия «СИБУРа» — градообразующие. Как в трудный для всех 2020 год выстраивались отношения между заводами и городом?

— Мы старались работать как единое целое. Штабы, которые были на предприятии, обязательно учитывали всю информацию по области. Мы были обязательными участниками городских штабов, на регулярной основе контактировали с областным Роспотребнадзором: откликались на все просьбы, которые к нам поступали, начиная от предоставления автомобилей для объездов врачами заболевших горожан до поставки оборудования и средств индивидуальной защиты для больниц и поликлиник в городе. Нам небезразлична общая обстановка в городе: наши 4 тыс. сотрудников вместе с семьями — это уже 10 тыс человек, то есть значительная часть Тобольска, 10% населения. Все они контактируют между собой и с другими горожанами, поэтому изолированные меры на заводах ни к чему бы не привели, важно было координировать свои действия с городом. Самый яркий пример такой связки: Тобольская областная больница могла проводить не более 200 тестов в сутки, а с нашим оборудованием добавилось 500–600 тестов. Для Тобольска это большие цифры, увеличение скорости тестирования почти в 3 раза.

Цифры: На борьбу с COVID-19 в Тобольске СИБУР выделил более 1,1 млрд руб (с учетом затрат на организацию вахты).

— В числе вынужденных мер вы назвали вахтовый метод. Привнес ли он какие-то положительные моменты?

— Считаю, что эта форма работы высветила сильные стороны тех, кто до этого был не так заметен. Отрадно было наблюдать, как некоторые наши сотрудники, не спрашивая, что им за это будет, оставались на дополнительные вахты, когда выявлялся заболевший товарищ, заменяли руководителей, вышедших из строя по болезни, проявляли инициативу и гибкое мышление, ответственно относились к общему делу. Главный плюс, который отмечают сами сотрудники, — это сплочение команды, укрепление костяка коллектива. Ведь в сложных ситуациях слабые сходят с дистанции, а сильные раскрываются. Так что у нас появились новые лидеры. Это и есть главный результат.

— Многие сейчас перешли на «удаленку»? По вашим ощущениям, что в связи с этим изменилось?

Цифры: Более 1500 сотрудников работают удаленно — это 38% от общей численности.

— В работе многое завязано на ритуалах, они задают ритм. Например, лично я при дистанционной работе увеличил частоту контактов с коллегами, а их продолжительность снизил, многое делегировал руководителям отделов, в том числе еженедельное планирование. У нас появились совещания по 15–20 минут, дистанционные мероприятия — как рабочие, так и развлекательные. Но важно понимать, что на «удаленке» повышается психологическая нагрузка, когда стирается граница между рабочим и личным временем. И к тому же есть много моментов, где личный контакт сложно заменить: линейные обходы, наставничество, коучинг. Так что, если говорить о планах на будущее, то стопроцентную «удаленку» мы не планируем. Но будут ее элементы, которые мы однозначно заберем с собой и в 2021 год и дальше.

«Положительный момент: многие сотрудники подружились с компьютером — в обычном режиме, без пандемии, наверное, такого не было бы».

— «СИБУР» растет и развивается. Что компания ждет от своих сотрудников в будущем? Каким специалистам будут рады?

— Здесь нужно ответить на вопрос: кто будет нужен, например, через 5 лет. Если посмотреть исследования, то через 5 лет будет много профессий, о которых мы сегодня даже не знаем. И им сложно научиться, потому что непонятно, какие будут требования. В такой ситуации во главу угла ставится способность к самообучению. Раньше мы говорили, что компания создает условия для обучения, и задача сотрудника выполнять планы индивидуального развития. Но теперь не надо ждать, когда кто-то придет и подскажет: надо осваивать то новое, что сегодня уже есть на производстве и вокруг нас. Люди, которые сами способны формировать свою повестку развития — это те, на кого спрос будет в первую очередь.

— 1 декабря «ЗапСибНефтехим» посетил В.В. Путин. Как президент оценил вклад Тобольских предприятий в национальную экономику?

— Тот факт, что именно на ЗСНХ президент провел большое совещание о перспективах развития нефтегазовой отрасли страны уже говорит о многом. До «ЗапСибНефтехима» предприятий такого масштаба в России вообще не было. Это уникальное предприятие. Проектная мощность 2 млн тонн полимеров в год — крупнейший нефтехимический комплекс России и один из ведущих в мире. По оценке Президента России, Тобольск за последние годы превратился в мировой центр нефтегазовой химии. А предприятие «СИБУРа» в области выводит регион и нашу страну в число лидеров. Это очень высокая оценка, которая налагает большую ответственность.

Цифры и факты: Площадь «ЗапСибНефтехим» при строительстве — 460 га. Площадь ЗСНХ «в границах ограждения» — 333,7 га. Примечательно, что на этой территории можно разместить 17/12 Петропавловских крепостей Санкт-Петербурга. В строительстве ЗСНХ в пике участвовало 28 тыс. человек. Если сравнивать с населением Тобольска — это примерно . Из металлоконструкций, использованных на ЗСНХ можно было построить 14 Эйфелевых башен — это 146 тыс. тонн. Благодаря «ЗапСибНефтехиму» Россия выходит в ТОП-10 производителей полимеров в мире. Мы способны заместить до 95% импорта полимеров и даже поставлять их на экспорт. По итогам 2020 года рост промпроизводства Тюменской области в категории «Обрабатывающие производства» составил 158,9%, а по производству химических веществ и химических продуктов — 270%.

— Каким вам запомнится уходящий 2020 год?

— Самый популярный мем уходящего года — «Когда же закончится этот 2020-й?» Я не разделяю столь пессимистическое настроение.

Несмотря на пандемию и все трудности, думаю, что буду вспоминать его с гордостью и благодарностью. С гордостью, потому что удалось в очень непростые времена вывести на проектную мощность предприятие. И с благодарностью ко всем тем людям, которые участвовали в создании «ЗапСибНефтехима» с момента строительства — это все тоже их заслуга и их праздник. Считаю, что это оказался по-настоящему национальный масштабный проект, объединивший усилия тысяч людей разных специальностей, разных национальностей со всей страны. 2020 преподнес нам много сюрпризов, в том числе и крайне неприятных, но по большому счету он стал некой лакмусовой бумажкой. Я рад, что она показала, как мы умеем мобилизовывать свои силы, работать в команде и создавать сильные проекты, которые двигают индустрию вперед, стимулируют экономику и меняют нашу жизнь к лучшему.

Желания я на Новый год не загадываю, но цели — ставлю.

Прошедший год был непростой, и это не дежурные слова: очень важны были такие понятия как «команда», «результативность». По-новому зазвучали слова о безопасности, «заботе»: о себе, о близких, о тех, кто вокруг тебя. Я искренне рад успехам своих коллег, которые сильно выросли за этот год, ребята — вы молодцы! Мы с вами сделали большое дело! А в Новый год я желаю всем тем, кто будет в эту ночь на работе, — безопасной работы, остальным — беззаботного праздника. Без экстренных звонков с работы, без волнений и напряженности. Чтобы мы забыли обо всех проблемах и провели эту ночь с близкими людьми, чтобы улыбок было в тысячу раз больше, чем обычно.

Счастья в новом году и достижения намеченных целей!