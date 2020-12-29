В Орловской области за год из аварийного жилья расселили 300 человек

Более 300 человек расселены из аварийного жилья в Орловской области в 2020 году, таким образом достигнут целевой показатель расселения 2020 года, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства. Расселение осуществлялось в рамках областной адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилищного фонда» на 2019–2025 годы. В настоящее время завершена реализация первого этапа программы, продолжается реализация перспективных этапов. Вместе с тем в региональном правительстве отмечают «объективные трудности, связанные в ростом коммерческой стоимости квартир».

По итогам 2019 года нерасселенными в регионе оставались свыше 160 домов, признанные аварийными и подлежащими сносу или реконструкции после 1 января 2012 года. Кроме того, региональная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Орловской области, из аварийного жилфонда» на 2019-2025 годы предусматривает расселение 127 многоквартирных домов, в которых проживает более 3,2 тыс. человек. Бюджет программы до 2025 года — 1,3 млрд руб., из них 98% — средства Фонда ЖКХ, по 1% должны добавить городской и областной бюджеты.

Как планируют расселять ветхое жилье в Липецке, читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Липецк взялся за ветхое».

Ирина Лобанова