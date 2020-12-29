Проект производства колес в «Титановой долине» получил разрешение на строительство

Компания «Аллегро» начнет строительство комплекса по производству колесных пар для железнодорожных вагонов на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в январе 2021 года. Разрешение на создание цеха вручил глава Верхнесалдинского городского округа Константин Носков управляющему директору компании Валерию Галченкову, сообщила пресс-служба «Евраза». «Аллегро» — совместное предприятие, специально созданное под проект «Евразом» и промышленной группой «Рейл Сервис» (владеет вагоноремонтными активами)

В настоящее время закончены все проектные работы для строительства производственного корпуса. «Объем инвестиций составит более 16 млрд руб., на площадке в Верхней Салде будет создано 425 новых рабочих мест, набор сотрудников уже начался»,— сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Мощность создаваемого к 2023 году предприятия составит 200 тыс. цельнокатаных колес в год с возможностью увеличения до 300 тыс.

Доставка сырья для производства и отправка готовой продукции будет осуществляться по железной дороге, ее планируется построить в ОЭЗ «Титановая долина» в 2022 году. Поставкой производственного оборудования займется австрийская группа Andritz.

Ранее в интервью “Ъ-Урал” Денис Новоженов рассказал, что в стране наблюдается высокий уровень потребления железнодорожных колес, связанный с многолетним отложенным спросом.

Ирина Пичурина