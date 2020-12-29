Росстат назвал количество умерших от коронавируса на Кубани в ноябре 2020 года

В Краснодарском крае в ноябре 2020 года от коронавируса скончались 156 человек. Об этом говорится в материалах Росстата. За месяц этот показатель вырос в 1,5 раза.
По данным статистической службы еще у 121 умершего на Кубани в ноябре 2020 года COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 178 скончавшихся COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
По количеству смертей от COVID-19 Кубань находится на пятом месте в ЮФО. Больше всего в округе от коронавируса в ноябре 2020 года умерло жителей Ростовской области – 741 человек. еще 181 заболевший скончался в Астраханской области, 174 – в Волгоградской области.
Всего в ноябре 2020 года коронавирус стал причиной смерти 19,6 тыс. человек – на 68,7% больше, чем месяцем ранее.
Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 29 декабря 2020 года в Краснодарском крае выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время зарегистрировано 27 345 человек. Выздоровели за сутки 124 пациента (всего 18 397), скончались 13 человек (всего 901 больной).