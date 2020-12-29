Росстат назвал количество умерших от коронавируса на Кубани в ноябре 2020 года

В Краснодарском крае в ноябре 2020 года от коронавируса скончались 156 человек. Об этом говорится в материалах Росстата. За месяц этот показатель вырос в 1,5 раза.

По данным статистической службы еще у 121 умершего на Кубани в ноябре 2020 года COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания. У 178 скончавшихся COVID-19 не являлся основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.

По количеству смертей от COVID-19 Кубань находится на пятом месте в ЮФО. Больше всего в округе от коронавируса в ноябре 2020 года умерло жителей Ростовской области – 741 человек. еще 181 заболевший скончался в Астраханской области, 174 – в Волгоградской области.

Всего в ноябре 2020 года коронавирус стал причиной смерти 19,6 тыс. человек – на 68,7% больше, чем месяцем ранее.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 29 декабря 2020 года в Краснодарском крае выявили 190 новых случаев коронавирусной инфекции. За все время зарегистрировано 27 345 человек. Выздоровели за сутки 124 пациента (всего 18 397), скончались 13 человек (всего 901 больной).

Алексей Белянин