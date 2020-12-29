Нововоронежская АЭС: в городе атомщиков подписано Соглашение о расширении программы развития спорта в Воронежской области

Фото: пресс-служба НВ АЭС

В Нововоронеже прошло рабочее совещание руководства Нововоронежской АЭС, Центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом» и Департамента по физической культуре и спорту Воронежской области.



На совещании обсуждались вопросы развития спорта в городе атомщиков и использование спортивной базы атомграда.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«Наши спортивные объекты построены с душой и любовью к людям, живущим в Нововоронеже. Создан полноценный спортивный кластер, благодаря чему каждый третий работник атомной станции занимается тем или иным видом спорта. Сейчас стоит вопрос рационального, разумного использования этих сооружений», – сказал директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

Генеральный директор центра спортивной подготовки «Динамо-Росатом», судья международной категории Сергей Фомин рассказал о пятилетних итогах реализации и путях развития комплексной социально-спортивной программы «Планета баскетбола – оранжевый атом». Также Сергей Геннадьевич предложил план развития комплексных спортивных программ в городе-спутнике Нововоронежской АЭС, включающий организацию и проведение спортивных соревнований, праздников и фестивалей регионального, всероссийского и международного уровней.

Также участники отдельно обсудили перспективы развития киберспорта, и создание на базе Нововоронежского политехнического колледжа (Филиала НИЯУ МИФИ) «Спортивного дома МИФИ».

Итогом заседания стало подписание Соглашения между ЦСП «Динамо-Росатом» и Департаментом по физической культуре и спорту Воронежской области о расширении программы развития спорта в регионе присутствия Нововоронежской АЭС.

Фото: пресс-служба НВ АЭС

«Нововоронеж – самый обеспеченный спортивными объектами муниципалитет в Воронежской области. Ещё 10 лет назад этот город занимал первое место в регионе по количеству наркозависимых, но благодаря огромной совместной работе, которую провели ГК «Росатом», руководство Нововорожской АЭС и Правительство области, ситуацию удалось в корне переломить. Теперь наши дети занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни», – отметил на заседании руководитель Департамента по физической культуре и спорту Воронежской области Владимир Кадурин.

С 2012 года в рамках Соглашения, заключенного между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области в Нововоронеже построены многофункциональный спортивный комплекс «Старт», Центр боевых искусств, ледовая арена «Остальная», завершается сооружения спортивного комплекса с бассейном «АтомАрена». Благодаря ЦСП «Динамо-Росатом» в городе атомщиков появился уникальный баскетбольный стадион с современным шведским покрытием, удобными раздевалками, всем необходимым оборудованием и антивандальными трибунами для болельщиков на 500 мест.