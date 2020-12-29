«Лучше видеть наших биатлонистов на пьедестале почета»

Российская команда выиграла Рождественскую гонку, которая по традиции завершала календарный год в мировом биатлоне. Евгения Павлова и Матвей Елисеев обошли даже хозяев трассы — немцев. В этот раз гонка проходила в Рупольдинге. Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Господи, наконец-то. После чудовищного выступления наших биатлонистов на этапах Кубка мира в этом сезоне, после нереального антирекорда — 39 гонок без медалей, российская сборная выигрывает Рождественскую гонку. Да, наверняка, найдутся те, кто скажет, что это всего лишь коммерческое соревнование, что далеко не все звезды были в этот день на лыжне, что здесь совсем другие дистанции и другие нагрузки, но это сейчас не важно.

Евгения Павлова и Матвей Елисеев быстрее всех бежали и точнее всех стреляли на всех этапах, и сверхэмоциональный комментарий Дмитрия Губерниева в этот раз были уместен:

«Мы выиграли Рождественскую гонку! Вот это да! Мы выиграли ее! Это невероятно! Браво, я вас всех поздравляю! Прекрасный подарок биатлонным болельщикам к Новому году. Первые! Павлова и Елисеев».

Россияне лидировали практически на всех этапах гонки, но все решилось лишь на последнем огневом рубеже, где Елисеев один раз все же промахнулся, но главный преследователь Матвея — немец Симон Шемп,— несмотря на точность, не смог достать россиянина по дороге к финишу.

Стоит сказать, что в течение всей гонки в Рупольдинге, даже не шел, а валил снег, и, наверное, первый раз в этом сезоне это стало помехой, кому угодно, только не россиянам. К сожалению, радовались наши спортсмены этой победе почти в полной тишине. Трибуны на стадионе в Рупольдинге были пусты, даже российских журналистов в этот раз в Германию не пустили. Правда, в этой экстремальной ситуации выяснилось, что корреспонденты немецкой телекомпании ARD сносно знают русский, и Матвею Елисееву, и Евгении Павловой общаться с прессой было комфортно.

Корреспондент: Первый раз вы победили здесь, в Рупольдинге, как чувствуете себя?

Евгения Павлова: Замечательно. Это большой праздник, не только для нас, наверное, но и для всей России, для тренеров и специалистов, для семьи, наверное, это большой подарок перед Новым годом.

Корреспондент: Было трудно сегодня?

Матвей Елисеев: Да, очень трудно. Очень сложная погода, свежий снег, ветер менялся часто на рубеже. Но все получилось. Мы рады.

Но, несмотря на все эти эмоции и яркую победу, фиаско российской команды, я уверен, никто не забыл.

Уже 8 января в немецком Оберхофе стартует очередной этап Кубка мира.

Здесь на лыжне будут все сильнейшие, и смогут ли в этой ситуации наши биатлонисты подарить нам те же эмоции, что и в Рождественской гонке, неизвестно.

Правда, позитивный комментатор Дмитрий Губерниев обещал съесть в прямом эфире свой ботинок, если антирекорд сборной России продлиться до 50 гонок. Получается он верит, что наши смогут хоть что-то изменить в этом непростом сезоне, да и Рождественская гонка это подтверждает. И лучше, конечно, видеть наших биатлонистов на пьедестале почета, нежели наблюдать сюрреалистичную картину, где биатлонный комментатор употребляет в пищу обувь.