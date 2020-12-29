Саратовская гордума одобрила уход единороссов Виктора Малетина и Александра Ванцова

Депутаты Саратовской городской думы одобрили отставку спикера собрания Виктора Малетина и единоросса Александра Ванцова. Оба депутата написали заявления о прекращении полномочий досрочно.

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, господа Ванцов и Малетин войдут в новый состав Общественной палаты Саратовской области, которая будет сформирована в начале следующего года. Они были включены в губернаторский список членов ОП. Против отставки как Виктора Малетина, так и Александра Ванцова голосовал депутат Антон Ищенко (ЛДПР). Он заявил, что к господину Малетину «не было вопросов» как к спикеру, а уход двух депутатов похож на «чистку» партийных рядов в «Единой России».

Ъ-Средняя Волга