Пять пилотных площадок для развития промышленного туризма определили в Курской области

К открытию для посещения туристов в Курской области готовят пять промышленных предприятий: Курскую атомную электростанцию, Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, Курский электроаппаратный завод, «Совтест АТЕ» и «Бел-Поль», сообщила пресс-служба региональной администрации.

На МГОКе, в частности, туристам планируют показывать единственный в стране дробильно-конвейерный комплекс. На территории КЭАЗ мероприятия начали проводить уже в октябре. В индустриальном парке прошел Всероссийский фестиваль стрит-арта. Фасады зданий промзоны были расписаны тематическими граффити. По мнению властей, промышленный туризм поспособствует продвижению своих брендов, привлечению туристов, а предприятиям позволит находить инвестиции и профессиональные кадры.

Зачем курские власти собираются углублять местное «море», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Ирина Лобанова