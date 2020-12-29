Сбербанк прогнозирует восстановление экономики к 2022 году

Экономика России вернется к докризисным значениям к началу 2022 года, говорится в отчете Центра макроэкономических исследований Сбербанка. К этому же моменту должна восстановиться ситуация на рынке труда.

По оценке аналитиков, в 2020 году ВВП России снизится на 3,5–4%. В первом полугодии 2021 года экономический рост начнет ускоряться, и к началу 2022 года показатели ВВП и занятости вернутся к докризисным значениям.

«Ключевым драйвером станет частное потребление. Чистый экспорт и госрасходы окажут сдерживающее влияние»,— говорится в отчете.

Аналитики отметили, что в конце 2020 года инфляция ускорилась на фоне ослабления курса рубля и подорожания некоторых продуктов — сахара, подсолнечного масла. Они ожидают, что по итогам года рост цен составит 4,7%.

«Предполагается, что действие временных факторов в конце 2020 года быстро ослабнет. Инфляция начнет замедляться в первом полугодии за счёт укрепления курса рубля, эффекта базы и слабого спроса»,— считают аналитики.

На большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России в условиях пандемии упал меньше, чем в Европе и США. Безработица при этом увеличилась до 6,3%, и государство принимает меры, направленные на сохранение рабочих мест. Президент надеется, что на докоронавирусные показатели удастся выйти в 2021 году.

Специалисты Всемирного банка об экономике России — в материале “Ъ” «Куда ни кинь, всюду блин».