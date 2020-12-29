В Ростове дали тепло в дома, оставшиеся без отопления из-за прорыва трубы

В городе Ростове Великом Ярославской области устранили коммунальную аварию, из-за которой без отопления остались около 30 жилых домов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. В сообщении отмечается, что утром 29 декабря авария на тепловых сетях была устранена.

«В 4 часа 29 декабря работы были завершены, но при запуске отопления снова произошел прорыв, который был устранён в 7.30 29 декабря. В настоящее время началось заполнение системы и подключение домов. В данное время управляющими организациями производится регулировка систем отопления в домах»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что вечером 28 декабря в городе Ростове Великом произошел прорыв теплотрассы на пересечении улиц Коммунаров и Спартаковской. Коммунальная авария привела к отключению отопления в 16 многоквартирных жилых домах и в 13 частных домах. Эксплуатацией котельной и теплотрассы занимается АО «МКЭ».

Антон Антонов