В Ростове из-за прорыва трубы почти 30 домов и детсад остались без отопления

В городе Ростове Великом Ярославской области продолжаются работы по ликвидации коммунальной аварии, из-за которой без отопления осталось почти 30 жилых домов и детский сад, сообщили “Ъ-Ярославль” в администрации района.

«Фонтаны там быстро не устраняются, надо вести работы. Специалисты выехали на объект»,— пояснили в управлении ЖКХ районной администрации.

Ранее сообщалось, что вечером 28 декабря в Ростове-Великом прорвало теплотрассу. Очевидцы сообщали, что фонтан горячей воды поднимался в воздух на 10 метров. По информации, размещенной на официальной странице Ростовского района в соцсети, без отопления остались 16 многоквартирных жилых домов и 13 частных домов. Котельную и теплотрассу эксплуатирует АО «МКЭ». На месте происшествия работает аварийная бригада. Коммунальная авария произошла на перекрестке улиц Спартаковская и Коммунаров.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что на прошлой неделе у жителей Ростова из кранов текла горячая вода зеленого цвета.

Дарья Сабаева