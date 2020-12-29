В первую неделю нового года в Сибири ожидается аномально холодная погода Самой теплой новогодняя ночь будет в Республике Алтай — -22°С

Перед новым годом температура в Новосибирской области и соседних регионах снова будет снижаться. В ночь на 1 января температура будет опускаться до -32°С. В Барнауле будет -26,-28°С, в Томске -32,-34°С. Самой теплой новогодняя ночь будет в Республике Алтай — -22°С, об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции во вторник.

Также она отметила, что погода на новогодних каникулах (с 29 декабря по 7 января) в Западной Сибири будет холоднее средних значений на 8-10°С.

Преобладающая температура в ночные часы будет до -30°С, -35°С градусов, местами до -40°С,-45°С, днем от -28°С до -35°С градусов, лишь местами -25°С,-27°С. Осадков будет мало. Причиной таких холодов по мнению эксперта является доминирование сильного арктического антициклона, который пришел на выходных на территорию Западной Сибири.

Даниил Тарабукин