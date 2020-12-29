04 января, понедельник
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

В первую неделю нового года в Сибири ожидается аномально холодная погода

Самой теплой новогодняя ночь будет в Республике Алтай — -22°С

Перед новым годом температура в Новосибирской области и соседних регионах снова будет снижаться. В ночь на 1 января температура будет опускаться до -32°С. В Барнауле будет -26,-28°С, в Томске -32,-34°С. Самой теплой новогодняя ночь будет в Республике Алтай — -22°С, об этом рассказала начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик на пресс-конференции во вторник.

Также она отметила, что погода на новогодних каникулах (с 29 декабря по 7 января) в Западной Сибири будет холоднее средних значений на 8-10°С.

Преобладающая температура в ночные часы будет до -30°С, -35°С градусов, местами до -40°С,-45°С, днем от -28°С до -35°С градусов, лишь местами -25°С,-27°С. Осадков будет мало. Причиной таких холодов по мнению эксперта является доминирование сильного арктического антициклона, который пришел на выходных на территорию Западной Сибири.

Даниил Тарабукин


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Приложения

Партнерские проекты

Партнерский проект

Спецпроекты

Профиль пользователя