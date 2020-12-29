Главой департамента внутренней политики мэрии Краснодара стала Ирина Романец

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Депутаты городской думы кубанской столицы сегодня, 29 декабря, на внеочередном заседании городского парламента утвердили в должности начальника департамента внутренней политики администрации краевого центра Ирину Романец.

По словам вице-мэра Краснодара Антона Смертина, данная должность предполагает взаимодействие с политическими партиями, общественными организациями и жителями города.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в октябре минувшего года госпожа Романец была назначена руководителем аппарата администрации Ялты. До этого она занимала должность вице-мэра Сочи.

Ирина Романец родом из Челябинска. Она с отличием окончила Челябинский институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа». Была секретарем комитета комсомола вуза. Позже была секретарем комитета комсомола Краснодарского базового медицинского училища. Руководила программами Федерации детских организаций Кубани. Работала в администрации Краснодарского края главным специалистом комитета по делам молодежи и заместителем председателя комитета по делам молодежи.

В 2001 году Ирина Романец окончила Краснодарский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Была первым заместителем гендиректора ВДЦ «Орленок», председателем комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края, главой госинспекции труда на Кубани.

Дмитрий Михеенко