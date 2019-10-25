Бывший вице-мэр Сочи Ирина Романец стала руководителем аппарата мэрии Ялты

Руководителем аппарата администрации Ялты назначена бывший заместитель главы Сочи Ирина Романец. Сегодня, 25 октября, на оперативно-хозяйственном совещании в мэрии курорта ее представил врио главы администрации Ялты Иван Имгрунт, сообщает yalta-24.

Госпожа Романец родом из Челябинска. Она с отличием окончила Челябинский институт культуры по специальности «Культурно-просветительская работа». Была секретарем комитета комсомола вуза. Позже была секретарем комитета комсомола Краснодарского базового медицинского училища. Руководила программами Федерации детских организаций Кубани. Работала в администрации Краснодарского края главным специалистом комитета по делам молодежи и заместителем председателя комитета по делам молодежи. В 2001 году Ирина Романец окончила Краснодарский юридический институт МВД РФ по специальности «юриспруденция». Была первым заместителем гендиректора ВДЦ «Орленок», председателем комитета по делам молодежи администрации Краснодарского края, главой госинспекции труда на Кубани.

В октябре 2008 года Ирина Романец была назначена на пост заместителя главы Сочи. В январе 2019-го покинула эту должность по собственному желанию.

Дмитрий Михеенко