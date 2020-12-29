Курское ООО «Полимер» признано банкротом

Решением арбитражного суда Курской области в отношении ООО «Полимер» (завод полимерных изделий перерабатывающей мощностью 8,6 тыс. т в год, специализировался на производстве напольных покрытий — порядка 70 тыс. кв. м в месяц) открыто конкурсное производство сроком на пять месяцев. Как следует из документов суда, конкурсным управляющим утверждена Валентина Волобуева, член ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих».

Банкротство курского ООО «Полимер» инициировало ПАО «Курскпромбанк» из-за долга 229 млн руб. В 2017 году у «Полимера» образовалась задолженность по кредитным договорам. Летом 2019 года должник полностью перестал исполнять свои обязательства.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Полимер» принадлежит Александру Тарубарову. В 2018 году выручка составила 188 млн руб., чистая прибыль —152 тыс. руб.

Напомним, экс-супруга Александра Тарубарова Надежда (по данным местных СМИ, Александр и Надежда развелись весной 2019 года) на данный момент находится под следствием по делу об особо крупной растрате и отмывании незаконного дохода. По версии следствия, подконтрольная ей топливная компания «Ант-ойл» продала более 600 тыс. л горюче-смазочных материалов регионального УМВД третьим лицам. С 2016 года по 2017 годы 49% долей компании принадлежало сыну господина Тарубарова Александру, 51% долей с 2016 по 2019 годы — самому господину Тарубарову. Александр Тарубаров был депутатом курской облдумы двух созывов — с 2001 по 2011 годы, а также являлся членом политического совета курского реготделения «Единой России».

Какие предприятия поручились по кредитам за ООО «Полимер» - в публикации “Ъ-Черноземье“.

Ирина Лобанова