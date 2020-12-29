Петр Колтыпин поздравил горожан с наступающим Новым годом

Петр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка, в своем видеообращении, размещенном в Instagram-аккаунте, поздравил всех с наступающим Новым годом:

«Дорогие друзья! Вот и стучится в двери новый год, а старый уже собирается уходить. И каким бы ни был 2020-й, я благодарен ему за что, что он научил быть еще лучше.

Мы были добрее, искреннее. Мы поняли, как важно заботиться друг о друге, находить счастье в каждой улыбке. Мы нашли новый смысл во фразе «Желаю здоровья!». И даже взрослые стали верить в чудеса, когда практически в безнадежной ситуации мы спасали жизни наших коллег и их родственников. Мы с вами меняем мир к лучшему, создаем будущее, которого еще не существует.

Я на себе лично почувствовал, что мы стали ближе и роднее. Этот год был прекрасным, потому что он научил нас жить, быть настоящими.

С Новым годом вас всех! Здоровья, счастья и семейного тепла!»