Алтайский край в 2020-21 годах недополучит 55 млн рублей туристического сбора

Недополученный доход Алтайского края из-за отмены в период пандемии туристического сбора и его сокращения на 2021 год составит 55 млн руб., сообщил во вторник журналистам глава управления региона по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

По его данным, Алтайский край до пандемии рассчитывал получить в 2020 и 2021 годах по 46-47 млн руб. туристического сбора.

Фактические поступления в этом году составили 13,4 млн руб., а на следующий год прогноз снижен до 30 млн руб.

«При этом мы бы не расценивали это как потери для отрасли. Это было сделано, наоборот, в качестве меры поддержки для наших санаториев Белокурихи для того, чтобы для туристов это стало дополнительным аргументов в пользу выбора поездки именно к нам в Алтайский край»,— сказал глава управления.

Всего, по данным Евгения Дешевых, с мая 2018 года регион получил 84 млн руб. туристического сбора. Эти деньги направляются на развитие туристической инфраструктуры.

В этом году туристы заинтересовались новогодним отдыхом на горнолыжных комплексах Сибири. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Туристы раскатали лыжи».

Дарья Решетникова