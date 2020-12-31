Ковидный год

2020 год стал для Удмуртии, как и для всех регионов России, особенным, поскольку он действительно сблизил людей. В этом году жители региона стали регулярно видеть в онлайне главу республики и первых лиц. Медики стали принимать больше пациентов, а бизнес – еще больше ценить клиентов. Причиной всех перемен стала пандемия коронавируса. К концу года число заболевших в республике превысило 19 тыс. человек, жертв — около 300. С чего все начиналось, и к каким последствиям привело — вспомним в материале “Ъ-Удмуртия”.

История болезни. Введение ограничений

В этом году Удмуртия стала одним из регионов, куда новый коронавирус пришел позже на несколько недель. Первые два случая заражения выявили в республике в конце марта, тогда как первый случай заболевания среди жителей России зафиксировали 1 марта. С 30 января в республике стали проверять на наличие заболевания приехавших из Китая жителей Удмуртии, которые обращались в поликлиники с симптомами ОРВИ. 18 марта глава Удмуртии Александр Бречалов подписал распоряжение о введении режима повышенной готовности из-за риска распространения коронавируса. С 19 марта по 10 апреля райсуды Удмуртии приостанавили проведение судебных заседаний, личный прием граждан и ознакомление с материалами дел. 20 марта власти региона временно приостановили проведение диспансеризации и профилактических медосмотров. 22 числа в Удмуртии выявили два первых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Оба случая были завозные — один из Швейцарии, один из Венгрии. После этого вузы региона перешли на дистанционное обучение. С 23 марта до 12 апреля все школы Удмуртии перешли на каникулы с дальнейшей дистанционной формой обучения. Глава Удмуртии призвал отправлять на карантин вернувшихся из-за границы работников.

С 28 марта по 5 апреля в республике закрыли ночные клубы, детские центры, фитнес-клубы, сауны, кинотеатры, фудкорты и бассейны, кафе и рестораны. Детские сады — в режиме свободного посещения. Водителей такси в Удмуртии обязали работать в медицинских масках, проводить дезинфекцию, проветривание и влажную уборку салонов автомобилей. С 30 марта в детских садах Ижевска организовали дежурные группы для детей, родители которых продолжают работу на время нерабочей недели. Общественный транспорт МУП «ИжГЭТ» и АО «ИПОПАТ» стал работать по расписанию выходного дня. С 31 марта в республике ввели домашний режим самоизоляции для всех жителей региона, независимо от возраста. На следующий день правительство региона утвердило форму справки, выдаваемую для граждан, продолжающих работать во время режима самоизоляции. Позже власти региона объявили о продлении режим самоизоляции до 30 апреля. С 5 апреля на семи трассах Удмуртии начали работать контрольно-пропускные пункты. В середине апреля в городах Удмуртии ввели ограничения на въезд граждан при отсутствии регистрации по месту жительства или месту пребывания. С 17 апреля в республике закрыли для посещения храмы и церкви.

Фото: Амир Закиров

Пошли на смягчение 20 апреля, тогда число заразившихся коронавирусом в Удмуртии превысило 100 человек. 25 апреля их стало уже более 200. В этот же день в республике ввели обязательный режим самоизоляции для всех граждан, которые прибывают из других регионов России. Ряду организаций позволили возобновить работу с 27 апреля. С 29 апреля разрешили посещение культовых сооружений. Также в конце апреля в республике ввели обязательный «масочный» режим. С 1 мая жителям Удмуртии разрешили совершать велопрогулки. 7 мая правительство Удмуртии сообщило о начале подготовки плана по выходу региона из режима самоизоляции. С 12 мая в республике возобновили работу ряду предприятий и организаций. С 14 мая открыли парки, скверы, музеи и стадионы. 23 мая число заболевших превысило 500 человек. Позже в Удмуртии разрешили ходить на кладбище и заниматься профессиональным спортом. 1 июня в республике вновь закрыли парки и общественные пространства из-за роста заболеваемости коронавирусом. 9 июня число заболевших коронавирусом в Удмуртии превысило 1 тысячу человек. В середине июня власти Удмуртии позволили возобновить работу заведений общепита в полном объеме. С 11 до 15 июня разрешалась их деятельность только на летних верандах. В конце первого месяца лета глава Удмуртии объявил о снятии ряда ограничений. Ношение масок оставили в качестве рекомендаций с 13 июля. В середине лета в Удмуртии разрешили работать баням, соляриям и пансионатам.

К 17 июля в республике зарегистрировали более 2 тыс. зараженных коронавирусной инфекцией. В конце месяца в Удмуртии разрешили проведение спортивных массовых мероприятий на открытом воздухе и сняли запрет на проведение на улице массовых мероприятий.

К 24 августа в республике зарегистрировали свыше 3 тыс. случаев заражения COVID-19. В конце лета власти региона разрешили проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.

Увеличение заболевших и новые ограничения 11 сентября в Удмуртии вернули масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусом. В середине сентября число заболевших коронавирусом в республике превысило уже 4 тыс. человек. К концу месяца впервые было зарегистрировано больше 100 новых случаев коронавируса за сутки. 27 сентября в Удмуртии зарегистрировали более 5 тыс. заболевших коронавирусом. 3 октября число умерших с коронавирусом в республике с начала пандемии составило 100 человек. В начале месяца Александр Бречалов сообщил, что ограничения по проведению массовых мероприятий в республике сохранятся до 15 ноября. Также в начале октябре в республике выявили более 6 тыс. заболевших коронавирусом с начала пандемии. Койки для пациентов с COVID-19 было решено открыть в обсерваторах. От коронавируса начали прививать медиков региона. С 9 октября для кафе и баров ввели ограничения по времени работы.

В середине октября в Удмуртии регистрируют более 7 тыс. заболевших коронавирусом с начала пандемии, а почти через неделю – свыше 8 тыс. случаев заражения. Для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией поэтапно перепрофилировали здания ГКБ №6 на ул. Труда и Ленина.

По состоянию на 1 ноября общее число заболевших в Удмуртии превысило 9 тыс. человек. К 8 числу эта цифра увеличилась до 10 тыс. К середине месяца – до 11 тыс, число скончавшихся с коронавирусом составило 199 человек. 21 ноября в Удмуртии подтвердили свыше 12 тыс. случаев заражения коронавирусом за все время, 27 ноября – более 13 тыс. В дальнейшем в республике продолжили выявлять по тысяче заболевших в неделю. Так, 3 декабря зарегистрировали более 14 тыс. случаев заражения с начала пандемии, 8 декабря – более 15 тыс., 13 декабря – 16 с лишним тыс. заболевших, 18 декабря – свыше 17 тыс. случаев заражения коронавирусом, 23 декабря – более 17 тыс. К концу года эта цифра составила 19,5 тыс. человек.

Переболевшие коронавирусом первые лица Удмуртии

16 мая стало известно о том, что ушел из жизни бывший сенатор от Удмуртии Виктор Шудегов. У него был коронавирус. 22 мая COVID-19 выявили у министра социальной политики и труда Удмуртии Татьяны Чураковой. О ее выздоровлении сообщили 8 июня. 27 мая глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что тоже заразился коронавирусом. Он сообщил о выздоровлении 4 июня. По словам господина Бречалова, болезнь прошла у него в легкой форме. Также переболел новым коронавирусом министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак. О его заражении стало известно 18 июня, выздоровел он 13 августа. 26 октября сообщил о заражении COVID-19 глава Ижевска Олег Бекмеметьев. У него болезнь протекала без осложнений. О выздоровлении господина Бекмеметьева стало известно 9 ноября. От коронавируса скончалась депутат госсовета Удмуртии и директор фабрики «Сактон» Зоя Степнова. Переболел коронавирусом руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов, о заражении он сообщил 13 ноября. О его выздоровлении стало известно 2 декабря.

Нехватка масок

В начале марта представители удмуртского отделения ОНФ указали на недостаток медицинских масок в аптеках Ижевска. По итогам проведенных ими проверок из 25 аптек города лишь в пяти были представлены средства индивидуальной защиты. В государственных аптеках маски продавали тогда не более 10 в одни руки. Согласно данным УФАС по Удмуртии, средняя цена за один экземпляр тогда составляла 9,57 руб., что несколько выше, чем в феврале. Представители управления отмечали, что наибольшая «накрутка» происходит при оптовых поставках, чем в розничном секторе.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

18 марта в Удмуртии начали производить 120 тыс. медицинских масок ежедневно из-за ситуации с коронавирусом. Также в Ижевске наладили производство антисептика для рук. В конце марта Александр Бречалов заявил о нехватке масок и об экстренном запуске дополнительной линии, чтобы выйти на производство до 200 тыс. штук в сутки. В начале апреля в Госаптеках Удмуртии официально ввели квоту на продажу медицинских масок — в одни руки отпускали не более пяти штук.

8 апреля министр промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев сообщил, что в Удмуртии удалось закрыть потребность в масках для организаций и населения.

В сентябре УФАС по региону сообщило, что средняя цена медицинских масок в Удмуртии составляет 10 руб., обычных — 5 руб. В управлении просили жителей региона сообщить завышении цен на маски в антимонопольную службу.

Проблемы с выплатами медикам

В мае Александр Бречалов попросил следственные органы предупреждать о своих действиях в отношении медиков. Ранее Следственный комитет РФ начал проверки в регионах процедуры выплаты денежных компенсаций медикам, оказывающим помощь заболевшим коронавирусом. В минздраве Удмуртии сообщали о том, что эти выплаты в полной мере произведены. Во второй половине мая глава Удмуртии призвал врачей сообщать о различных проблемах, в том числе с надбавками, лично ему или в минздрав региона, если их не может решит главврач.

В июне стало известно о том, что медиков филиала военного госпиталя в Удмуртии попросили вернуть полученные выплаты за работу с заболевшими коронавирусом людьми. В связи с этой ситуацией обращения сотрудников учреждения были направлены в военное следственное управление СКР и военную прокуратуру. Начальник филиала военного госпиталя в Удмуртии пояснял, что медиков попросили вернуть средства, поскольку они были переведены «не с того счета». А надлежащие выплаты сотрудникам произведут, как только поступят необходимые средства. В октябре в прокуратуре Удмуртии сообщили, что не всем медработникам и водителю линейной бригады скорой помощи Глазовской межрайонной больницы, которые работали с лицами из группы риска заражения коронавирусной инфекцией, начислили федеральные стимулирующие выплаты.

Всего в 2020 году медработникам Удмуртии, работающим с больными коронавирусной инфекцией, направили 1,15 млрд руб. в качестве стимулирующих выплат. Из них 1,13 млрд руб. выделили из федерального бюджета, еще 22,9 млн руб. — из бюджета региона для сотрудников, не попавших под действие федеральных выплат.

Больницы и карантин

10 апреля городскую клиническую больницу №1 в Ижевске закрыли на карантин из-за двух подтвержденных случаев коронавируса у больных пневмонией. 11 апреля с 15:00 в двух сельских поселениях Удмуртии объявили карантин – это село Малая Пурга и деревня Баграш-Бигра. По результатом проведенного эпидрасследования, в больнице Малой Пурги, куда изначально была госпитализирована женщина с подозрением на коронавирус, выявлены грубые нарушения. Пациентку неправильно транспортировали, разместили не в отдельном боксе, а в общей палате. В больницах проводятся карантинные мероприятия. Известно, что женщина нарушила режим самоизоляции и перед появлением симптомов заболевания успела съездить в Ижевск.

Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

17 апреля в Удмуртии ввели ограничительные меры (карантин) в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и ряде сел и деревень. Так, карантин в Глазове ввели с 17 апреля, в Ижевске, Воткинске и Сарапуле, Можге — с 20 апреля. В этот же день ограничительные меры введут в селах Сигаево, Северное, Непряха и деревнях Усть-Сарапулка, Пастухово, Смолино, Мыльники Сарапульского района. 30 апреля в ГКБ №1 в Ижевске и Кизнерской районной больнице сняли карантин. В мае сняли карантин в Алнашском и Граховском районах Удмуртии. 15 мая коронавирус подтвердили у одной из пациенток Воткинского родильного дома, после чего его закрыли на карантин. В конце мая дополнительные ограничительные мероприятия ввели в Можге из-за роста числа заболевших коронавирусом. Очаг коронавирусной инфекции в мае выявляли в детском саду №22 в Можге. На 14-дневном карантине находился медицинский персонал детской больницы по ул. Лесной в Сарапуле, который контактировал с заболевшим коронавирусом ребенком. 2 июня три детсада в Глазове закрыли из-за зараженных коронавирусом медсестер. 23 июля блоки в 1 РКБ в Удмуртии вновь закрыли из-за больных коронавирусом.

Последствия локдауна для бизнес и поддержка государства

Не меньше ковидный год ощутил бизнес Удмуртии. В апреле заявки на размещение наружной рекламы в разных компаниях Ижевска упали на 50–95%, агентства потеряли сотни тысяч рублей. Не все парикмахерские и салоны красоты Ижевска возобновили работу с 27 апреля, когда в Удмуртии были снят запрет на их деятельность. По словам представителей турфирм, этим летом продажи путевок в республике упали на 80%.Фитнес-клубы Ижевска осенью фиксировали снижение спроса до 50% на их услуги. Мебельные компании, работающие в Удмуртии, говорили о необходимости поддержки со стороны государства и возобновления полноценной работы торговых центров. Кинотеатры республики оставались закрытыми более полугода.

20 марта Власти Удмуртии приняли первый пакет мер поддержки субъектов МСП в условиях ограничений, введенных из-за ситуации с коронавирусом. Среди них предоставление субсидий и снижение налоговой нагрузки для отдельных отраслей, мораторий на проверки и многое другое. Первый вице-премьер региона Александр Свинин называл эти меры на данном этапе «достаточными». Однако представители бизнес-сообщества республики отмечали, что они имеют «много условностей» и захватывают меньшее количество предпринимателей по сравнению с соседними регионами. 13 апреля правительство Удмуртии представило второй пакет мер поддержки для бизнеса. В него вошли отсрочка по уплате налога на имущество организациям, скидка 50% по этому налогу для владельцев торговых помещений при условии аналогичной скидки для арендаторов, субсидии для ИТ-компаний и экспортеров, поддержку получат также СМИ, работающие по УСН. К июню кабмин обещает разработать закон о самозанятых. Эксперты ожидали от предлагаемых мер поддержки бизнеса в кризисной ситуации больше психологического эффекта, экономический, по их мнению, пока просчитать сложно. 27 мая власти региона представили третий пакет мер поддержки регионального бизнеса, пострадавшего из-за пандемии коронавируса. В него вошли налоговые льготы для социально ориентированных НКО и социальных предпринимателей, отсрочка по уплате аренды госимущества до 2023 года, освобождение от уплаты аренды резидентов республиканского бизнес-инкубатора, субсидии на лизинг и логистику до распределительных центров маркетплейсов, а также гранты на поддержку крестьянско-фермерских хозяйств. Власти региона отмечают, что в июне перечень будет дополнен муниципальной поддержкой. Эксперты отметили, что этих мер все же недостаточно и добавили, что для малого бизнеса сейчас важнее всего начать работать.

Праздники остались в стороне

В течение года из-за ситуации с коронавирусом в Удмуртии были отменены или перенесены многие праздники. Новый год не стал исключением. Крупные компании региона решили не отказываться от новогодних корпоративов, однако проведут их в основном в онлайн-формате. Традиционные фуршеты и банкеты организовывать из-за продолжающегося в республике роста заболеваемости новым коронавирусом не будут. Представители ивент-агентств, в свою очередь, говорят о резком сокращении спроса на привычные форматы праздничного досуга и появлении инноваций – онлайн-интерактивов.

Города и муниципальные образования Удмуртии в этом году из-за сложной эпидемической ситуации отказываются от массовых новогодних гуляний. Так, традиционных праздничных мероприятий в новогоднюю ночь не будет на Центральной площади Ижевска, Сарапула и в других муниципалитетах. В Воткинске даже отказались от установки главной елки и ледового городка. Небольшие мероприятия на этот раз многие будут проводить локально – во дворах и микрорайонах. Эксперты считают, что с учетом эпидобстановки нахождение плечом к плечу в толпе даже на улице — неправильно.

Оксана Мымрина