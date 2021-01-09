Лучшие материалы “Ъ” за год

Редакция “Ъ-СПб” подобрала наиболее интересные тексты за 2020 год на общественно – политическую тематику. В очередной подборке — заочный арест президента группы компаний «Унисто Петросталь», новый председатель КППИТ и приговор историку Олегу Соколову.

«Врачи, как военные, уходят с боевого поста только тогда, когда заболевают»

Как в Петербурге продолжают оказывать помощь «нековидным» пациентам в условиях пандемии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

С увеличением числа пациентов, инфицированных COVID-19, уже 15 больниц Петербурга были перепрофилированы для их лечения. Вместе с тем продолжают работу медицинские учреждения, в которых оказывается помощь больным с экстренными и онкологическими патологиями, а также людям, чьи болезни требуют безотлагательнго вмешательства. Об изменении порядка работы учреждений в связи с пандемией, уникальных мерах предотвращения заноса коронавирусной инфекции в отделения больниц и недопущении заражения сотрудников — в материале “Ъ-СПб”.Читайте подробнее

Суд учел недолет

Топ-менеджеры крупного застройщика Ленобласти заочно арестованы.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всеволожский городской суд Ленинградской области в пятницу 15 мая заочно арестовал президента группы компаний «Унисто Петросталь» Владимира Оксмана и бывшего генерального директора ГК, сына ректора Университета ИТМО Арсения Васильева. Их обвиняют в мошенническом хищении не менее 2,7 млрд рублей при строительстве ЖК «Тридевяткино царство». Оба фигуранта объявлены в международный розыск и находятся за границей еще с прошлого года. По уголовному делу под арест попало имущество группы на сумму 1,8 млрд рублей.Читайте подробнее

Застреленного бизнесмена проводили городом

Выборг попрощался с авторитетным предпринимателем Александром Петровым.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Ленинградской области похоронили известного в регионе бизнесмена и муниципального депутата Александра Петрова, убитого в выходные снайпером единственным выстрелом в сердце. Гроб с телом стоял в Спасо-Преображенском соборе Выборга три дня, а отпевание сегодня проводил епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, который призвал СМИ не очернять память об убитом и говорить о нем «либо хорошо, либо никак». Проститься с Александром Петровым пришло несколько сотен человек, среди которых были областные чиновники, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Дело об убийстве муниципального депутата передали для расследования в центральный аппарат Следственного комитета России (СКР), но мотивы совершенного преступления пока неизвестны.Читайте подробнее

Кирилл Соловейчик назначен председателем КППИТ

Глава холдинга «Ленполиграфмаш» возвращается в правительство Санкт-Петербурга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Должность председателя комитета по промышленной политике, инновациям и торговле (КППИТ), которую месяц назад, перейдя на работу в федеральное правительство, оставил Юрий Калабин, занял Кирилл Соловейчик, до последнего времени — основной владелец и президент холдинга «Ленполиграфмаш». В роли куратора комитета господин Соловейчик планирует избавиться от рутины, наладить взаимодействие между промышленным и торговым блоками и сосредоточиться на создании инфраструктуры для инновационной промышленности. Свои доли в холдинге он продал матери, а долю в управляющей компании передал в доверительное управление Торгово-промышленной палате Санкт-Петербурга.Читайте подробнее

Историка приговорили без аффекта

Олег Соколов отправится в колонию строгого режима на 12 лет и 6 месяцев.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор по громкому делу историка, крупнейшего специалиста по изучению эпохи Наполеона Олега Соколова. Бывшему доценту Санкт-Петербургского университета (СПбГУ) назначили 12 лет и 6 месяцев лишения свободы за хранение оружия и убийство его сожительницы, аспирантки того же университета Анастасии Ещенко. В приговоре отвергнутой оказалась существенная часть доводов защиты.Читайте подробнее

«Арктика» вышла из уголовного поля

В Петербурге прекратили дело о хищениях при строительстве самого мощного в мире атомного ледокола.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении основного владельца Балтийского завода гидравлического оборудования (БЗГО) Александра Харитонова. Его обвиняли в хищении почти 100 млн руб. при строительстве самого мощного в мире атомного ледокола типа ЛК-60Я «Арктика». Суд дважды отправлял уголовное дело в прокуратуру для устранения нарушений, а в третий раз слушал его более года, после чего прекратил преследование из-за истечения сроков давности. При этом следует отметить, что уголовное дело возбудили после проверок, проведенных по требованию президента России Владимира Путина в 2017 году, он поручал ведомствам разобраться в причинах срыва сроков сдачи ледокола.Читайте подробнее