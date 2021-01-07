Лучшие интервью “Ъ” за год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала наиболее яркие интервью за 2020 год. О том, как пандемия сказалась на экономике Петербурга, как она отразилась на строительном рынке и госзакупках — в подборке “Ъ-СПб”:

«Петербург — это не только исторический центр»

Благоустройство наряду с дорожным строительством — одна из сфер, которая ощутила не себе последствия сокращения бюджетных расходов.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Объем доходов Петербурга на фоне других регионов РФ не позволяет запрашивать федеральное финансирование на развитие комфортной среды. О том, как в этих условиях обустраивать город и почему внимание необходимо уделять новым микрорайонам, рассказал профильный вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.Читайте подробнее

«Невозможно подходить к России с мерками западноевропейского общества»

Декан юрфака СПбГУ Сергей Белов об изменении Конституции, решениях ЕСПЧ и политизированности права.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В январском послании к Федеральному собранию президент России Владимир Путин фактически дал старт конституционной реформе в стране. Корреспондент BG поговорил с деканом юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон Сергеем Беловым о его взглядах на соотношение национального и международного права, о проблеме неисполнения решений Конституционного суда России (КС) и Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и ожиданиях от следующего Петербургского международного юридического форума.Читайте подробнее

«Проблема госзакупок по большей части — в недостатке доверия»

Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин — об особенностях работы в условиях пандемии.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В первом полугодии 2020 года проведение закупок, не являющихся жизненно важными, было приостановлено из-за пандемии. Председатель комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга Александр Жемякин в интервью корреспонденту “Ъ” Марии Кузнецовой рассказал об особенностях работы комитета в изменившихся условиях, автоматизации закупочных процедур, преимуществах электронного магазина для заказчиков и поставщиков, а также о задачах, которые предстоит решить в петербургской системе госзаказа.Читайте подробнее

«Мы рады, что морской фасад Петербурга будет определяться "Группой ЛСР"»

Экспертное мнение.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Во время строительства жилого комплекса на намывных территориях Васильевского острова «Группа ЛСР» решила пополнить портфель, купив почти за 3 млрд рублей права на создание и освоение их северной части. О стабильности в период пандемии, спросе на компактные планировки и о том, как намыв станет пригодным для жизни, корреспонденту BG Марии Кузнецовой рассказал коммерческий директор компании «ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад» Денис Бабаков.Читайте подробнее

«У нас все на контроле»

Пандемия коронавируса, которая ударила по всем сферам, и в первую очередь по бизнесу, не смогла помешать строительству как жилья, так и социальной инфраструктуры.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Курирующий данный вопрос вице-губернатор Петербурга Николай Линченко рассказал, как удалось не остановить ни одной стройки и почему в городе не будет новых обманутых дольщиков.Читайте подробнее

«На новое строительство денег нет, поэтому ставится вопрос о содержании того, что есть»

Из года в год комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга запрашивает дополнительные объемы финансирования на дорожное строительство, но запросы редко удовлетворяют.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В 2021 году КРТИ надеется на выделение части средств из бюджета РФ. О том, какие дороги, станции метро и парковки ждут петербуржцев в ближайшие годы, рассказал глава ведомства Андрей Левакин.Читайте подробнее

«Я испытываю судостроительный кайф»

Глава «Северной верфи» Игорь Орлов о загрузке завода и причинах ухода из политики.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле гендиректором петербургской «Северной верфи» (входит в государственную Объединенную судостроительную корпорацию) стал Игорь Орлов, весной покинувший пост губернатора Архангельской области. В интервью “Ъ” он рассказал о причинах возвращения из политики на производство, дефиците кадров, абсолютном приоритете госзаказа перед частным и проблемах со строительством рыболовецких судов.Читайте подробнее