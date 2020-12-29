03 января, воскресенье
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Пресс-релиз

Реклама

Администрация Саратова обжалует наказание УФАС в апелляционном порядке

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратов намерен обжаловать решение Волжского районного суда, который встал на сторону УФАС. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Речь в споре идет об аукционе на 83 млн руб. на содержание дорог. Комитет утверждает, что выполнил предписание антимонопольного органа, однако УФАС «не посчитало совершенные действия и представленные документы фактом исполнения предписания», за неисполнение которого в дальнейшем был наложен штраф.

Решение Волжского райсуда будет обжаловаться в областном суде, уточнили в мэрии.

Параллельно в арбитражном суде Саратовской области рассматривается жалоба комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта на вышеуказанное решение и предписания УФАС.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

Реклама

Интервью

Мероприятие

Новости компаний

Пресс-релиз

Реклама

Профиль пользователя