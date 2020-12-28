Суд признал справедливым штраф в 500 тыс. руб. в заказчика аукциона

Волжский районный суд Саратова признал законным постановление УФАС в отношении комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

УФАС напоминает, что спорное постановление было вынесено в феврале после внеплановой проверки, которая выявила нарушение законодательства о контрактной системе при проведении аукциона по содержанию дорог в Саратове. Исполнителю должны были выплатить 83 млн руб. из бюджета города, при этом в контракте не были указаны конкретные адреса, объем и виды работ. Заказчик сослался на свое постановление № 3010 от сентября 2014 года, в котором был перечень дорог. УФАС уточняет, что этот перечень оказался списком всех улиц города.

Комиссия установила, что еще не истек гарантийный срок на результат работ предыдущего похожего контракта в октябре 2019 года ценою более 1,6 млн руб., где также присутствовал весь перечень улиц города.

Решение и предписание антимонопольного органа комитет проигнорировал, после повторной проверки управление выдало новое предписание, в мае заказчик аннулировал аукцион.

В июне Саратовское УФАС оштрафовало комитет дорожного хозяйства на 500 тыс. руб., нарушитель попытался обжаловать штраф в суде, который встал на сторону антимонопольного органа.

Марина Ковалева