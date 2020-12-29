ЦБ предложил упростить смену банка за счет универсального платежного адреса

Банк России планирует разработать механизм «универсального платежного адреса», через который клиенты будут получать средства в случае изменения банковских счетов, пишет РБК. Это должно упростить процесс смены банка.

Такой механизм может быть запущен, если он будет востребован на рынке, говорится в проекте стратегии развития Национальной платежной системы на 2021–2023 годы. Технические детали механизма в проекте не уточняются.

В документе отмечается, что запуск «механизмов упрощенной и безбарьерной смены потребителем обслуживающего банка» должен поспособствовать развитию конкуренции. Сейчас более 65% банковских счетов и платежей граждан, а также более 70% рынка по выпуску и обслуживанию карт приходится на одного игрока (крупнейшим банком в России является Сбербанк).

Исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст отметил, что слишком сложный переход из банка в банк ведет к монополизации. Руководитель же практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова считает, что сейчас острой потребности в таком механизме нет, потому что клиенты предпочитают пользоваться несколькими банками.