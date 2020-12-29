Источник: губернатор Кубани подпишет постановление об открытии кинотеатров

В понедельник, 28 декабря, в администрации Краснодарского края прошел целый ряд заседаний. Как стало известно Ъ-Кубань от информированного источника, в том числе обсуждался вопрос о режиме работы кинотеатров.

Кинотеатры в крае действительно могут возобновить работу, об этом на условиях анонимности сообщили сразу несколько источников Ъ-Кубань. Вероятно об этом станет известно, в ближайшее время.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, постановление, рекомендующее открытие в регионе кинотеатров, подписала вчера, 28 декабря, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина. Документ размещен на официальном сайте ведомства. В постановлении указано, что посещение кинотеатров допускается при условии загрузки зала не более 15%.

«Для того, чтобы они вновь открылись, необходимо постановление губернатора Краснодарского края, которое вводит или снимает ограничительные меры в рамках действующего режима повышенной готовности. Соответствующее постановление сейчас прорабатывается и вероятно будет подписано в самое ближайшее время», - сообщил источник в администрации.

Режим повышенной готовности в Краснодарском крае в настоящий момент продлен до 31 декабря.

Василий Хитрых