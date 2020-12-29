Боксер Бетербиев заразился коронавирусом за месяц до боя с Дайнесом

Российский боксер чемпион мира по версии WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев заразился коронавирусом. Из-за этого на неопределенный срок может быть перенесен бой с немцем Адамом Дайнесом, который должен был состояться 30 января.

«К сожалению, у меня обнаружен коронавирус. Поэтому мой бой с Адамом Дайнесом, назначенный на 30 января, скорее всего, будет перенесен на неопределенное время. Я постараюсь поскорее выздороветь и вернуться в строй. Надеюсь на ваше понимание и поддержку»,— написал Артур Бетербиев в Instagram.

Бой должен был пройти в Москве еще в октябре. Его отложили из-за травмы у российского боксера. В активе 35-летнего Бетербиева 15 побед (все нокаутом), у него нет поражений. У 29-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.