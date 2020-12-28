Между «Зенитом» и ЦСКА

Регулярное первенство Единой лиги ВТБ «закрыло» 2020 год матчем, в котором «Нижний Новгород» принимал «Калев». Эти команды редко привлекают к себе внимание, но в этом сезоне нижегородцы уже стали главными возмутителями спокойствия. Подопечные Зорана Лукича прочно обосновались на втором месте и никак не хотят с него уходить. Победа над «Калевом» со счетом 95:85 стала для них уже шестой в семи матчах.

В последнем матче регулярного первенства Единой лиги ВТБ в 2020 году «Нижний Новгород» принимал «Калев». Вообще такая компоновка календаря могла вызвать некоторые вопросы. Казалось бы, логичнее было оставить на десерт, скажем, встречу УНИКСа и ЦСКА. Армейцы в субботу победили со счетом 83:76, несмотря на то, что у казанцев рвал и метал Айзея Кэнэн, набравший 36 очков (лучший индивидуальный показатель сезона лишь на пять очков уступающий абсолютному рекорду, установленному в позапрошлом сезоне Нандо де Коло). Ну или тоже субботний матч с участием «Химок» и «Пармы». Подмосковная команда вроде бы приходит в себя после затяжного кризиса. И в этой игре тоже была занимательная статистика. Например, коэффициент полезности в 40 баллов, продемонстрированный Алексеем Шведом («Химки» победили 103:83). За всю историю лиги более эффективную игру баскетболисты демонстрировали лишь четырежды. Наконец в конце прошлой недели играл и «Зенит» (он был сильнее «Астаны»), реабилитировавшийся за первое в регулярке поражение — от «Локомотива-Кубани».

На деле же вынесение встречи «Нижнего Новгорода» и «Калева» на последний момент себя вполне оправдало. Все-таки в Единой лиге ВТБ не так уж часто случается, чтобы кто-то нарушал устоявшийся порядок, вмешиваясь в противостояние большой пятерки: ЦСКА, «Химок», УНИКСа, «Зенита» и «Локомотива-Кубани». «Нижний Новгород», который прошлый, не доигранный из-за пандемии коронавируса, сезон завершил третьим с конца, пока может.

Команда в шести матчах одержала пять побед и обосновалась на втором месте, уступая только «Зениту» и опережая ЦСКА.

Да, на счету армейцев больше побед, но при этом и больше поражений. Так что объяснять прыть нижегородцев только тем, что они просто еще не успели проиграть свое, было бы слишком просто. Скорее дело в том, что Зорану Лукичу, даже не располагая большими ресурсами (бюджет «Нижнего Новгорода» в прошлом сезоне едва превысил 300 млн руб., в то время как у топовых команды он переваливает за миллиард, а то и два), удалось создать вполне эффективный механизм, что и было продемонстрировано в матче против «Калева». К слову, недооценивать эстонскую команду тоже не стоит. Да, в активе у нее только одна победа. Но, во-первых, одно из поражений было техническим («Калев» из-за коронавирусных ограничений просто не смог попасть в Краснодар), во-вторых, расписание, которое выпало эстонцам, простым никак не назовешь. Ведь подряд шли игры против «Зенита», «Химок», «Астаны», УНИКСа.

Мог «Калев» выдать неожиданный результат и в понедельник. Особенно когда поймал кураж во второй четверти.

По ходу десятиминутки отставание гостей достигало 12 очков, но потом дальнобойную колотушку включил Маркус Кин (игру он закончил с 31 очком в активе), и благодаря этому на большой перерыв гости ушли в роли лидера.

Но у нижегородцев нашлись свои герои. В частности, Иван Стребков, выдавший, пожалуй, лучший матч в карьере. И дело не только в 31 набранном очке или 10 передачах, сделанных им за игру, а еще и в том, что именно Стребков руководил всем движением нижегородцев. И именно он при поддержке Люка Петрасека и организовал в начале третьей и финальной четвертей рывки, обусловившие победу хозяев со счетом 95:85.

«Нижний Новгород», таким образом, остается на втором месте и может готовиться к сложнейшему отрезку сезона. С начала января по начало февраля нижегородцы сыграют в том числе с ЦСКА, «Локомотивом-Кубанью», УНИКСом и «Зенитом». И это и станет настоящей проверкой обоснованности их амбиций.

Арнольд Кабанов