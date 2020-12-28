Беглов подтвердил участие Петербурга в создании единого оператора по обращению с отходами

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства об участии города в создании единого оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

В уставном капитале акционерного общества «Невский экологический оператор» городу будут принадлежать 25% акций. Такая же доля будет у Ленинградской области. Начальный уставной капитал нового акционерного общества составит 99,99 млн рублей.

Напомним, что соглашение о намерениях между Смольным, правительство Ленобласти, ПАО «Интер РАО ЕЭС» и ПАО «Банк ВТБ» было подписано в начале октября. Губернатор Ленобласти также подписал распоряжение об участии региона в акционерном обществе, которое может стать единым с Петербургом «мусорным» оператором. На создание акционерного общества из бюджета региона выделят 25 млн рублей.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Мусорная синхронизация».