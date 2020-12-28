Ленобласть выделит 25 млн рублей на создание единого мусорного оператора

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал распоряжение об участии региона в акционерном обществе, которое может стать единым с Петербургом «мусорным» оператором.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти, регион участвует в уставном капитале общества в размере 25 процентов плюс одна акция. На создание «Невского экологического оператора» будут выделены 25 млн рублей.

Напомним, что Смольный и власти Ленобласти получат одинаковое количество акций общества. Остальные 48% будут равномерно распределены между коммерческими предприятиями. Для участия в капитале создаваемого акционерного общества Ленинградская область предоставит площади для размещения заводов мусоропереработки.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Мусорная синхронизация».