03 января, воскресенье
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Пресс релиз| все

Новости компаний | все

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Петербурге коронавирус «помолодел»

В Петербурге продолжается распространение коронавируса. Возраст заболевших сместился со старшего поколения к более молодому. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, «из объема поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть все-таки увеличивается». Тяжелые пациенты составляет 24% от общего числа заболевших, 69% — средней тяжести. Вирус выявляют у петербуржцев в возрасте 25–49-лет с сопутствующими заболеваниями.

Господин Сарана добавил, что в петербургских больницах свободны 12% инфекционных коек.

Напомним, что около 69 тыс. петербуржцев с подтвержденным коронавирусом получают лечение амбулаторно.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект | все

Партнерский проект | все

Экспертное мнение

Конференции Ъ СПб

Новости компаний | все

Конференции Ъ СПб

Профиль пользователя