В Петербурге коронавирус «помолодел»

В Петербурге продолжается распространение коронавируса. Возраст заболевших сместился со старшего поколения к более молодому. Об этом заявил заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, «из объема поступающих пациентов мы видим, что, к сожалению, тяжесть все-таки увеличивается». Тяжелые пациенты составляет 24% от общего числа заболевших, 69% — средней тяжести. Вирус выявляют у петербуржцев в возрасте 25–49-лет с сопутствующими заболеваниями.

Господин Сарана добавил, что в петербургских больницах свободны 12% инфекционных коек.

Напомним, что около 69 тыс. петербуржцев с подтвержденным коронавирусом получают лечение амбулаторно.