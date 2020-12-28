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Около 69 тыс. петербуржцев лечатся от COVID-19 амбулаторно

Около 69 тыс. петербуржцев с подтвержденным коронавирусом получают лечение амбулаторно. Об этом заявил первый заместитель председателя городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По его словам, на домашнем лечении находятся пациенты с легкой и средней формами заболевания. Бесплатные лекарства получат 27,5 тыс. человек, 21 тыс. пациентов их уже получили.

Напомним, что за период с 21 по 27 декабря в Петербурге госпитализировали 6140 пациентов. В городских стационарах свободны 10,03% коек.

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