ФСБ просит о расширении полномочий и дополнительных выплатах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) хочет расширить собственные полномочия, следует из проекта поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ», опубликованного на портале правовой информации. Также, согласно документу, появится возможность введения новых выплат для сотрудников службы. Внимание на проект обратил Znak.com.

В частности, ФСБ предлагается наделить функцией охраны и обороны объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц». Также предлагается разрешить службе организовывать и осуществлять прием, регистрацию и проверку сообщений о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП РФ к ведению органов безопасности.

Кроме того, проект предполагает возможность введения новых выплат для сотрудников ФСБ. «Предлагается наделить директора ФСБ России полномочием по внесению предложений президенту Российской Федерации и в правительство Российской Федерации об установлении ежемесячных и иных дополнительных выплат военнослужащим органов безопасности, кроме выплат, предусмотренных федеральным законодательством»,— говорится в пояснительной записке.

Общественное обсуждение проекта началось 28 декабря. Оно продлится до 11 января.