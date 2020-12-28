Минфин Белоруссии: в 2021 году РФ не будет выплачивать компенсацию белорусским поставщикам нефти

Механизм межбюджетного трансферта при расчетах за поставки нефти из России в Белоруссию в 2021 году не предусмотрен, сообщил министр финансов страны Юрий Селиверстов. При этом, по его словам, условия поставок нефти в будущем году схожи с контрактами на 2020 год.

«По текущему периоду основные решения (по поставкам нефти.— “Ъ”) приняты, как компенсаторный фактор какой-то межбюджет в данном случае мы в текущем году не рассматриваем на будущее»,— приводит слова господина Селиверстова агентство БелТА. Господин Селиверстов добавил, что поставки нефти в Белоруссию в следующем году будут «на похожих, но немного других условиях».

Напомним, Госдума приняла пакет законов о налоговом маневре в нефтяной отрасли в 2018 году. Его суть — в снижении доли экспортной пошлины в стоимости нефти из РФ. Это ведет к росту цены поставок для НПЗ Белоруссии, которая получает нефть из России беспошлинно. В связи с этим президент России Владимир Путин в феврале предложил компенсировать Минску выпадающие доходы в 2020 году.