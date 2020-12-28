«Северсталь» аннулировала долг сына Виктора Черномырдина

«Северсталь» отказалось от финансовых претензий к Виталию Черномырдину, сыну бывшего премьер-министра России Виктора Черномырдина, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на картотеку арбитражных дел. Сумма требований составляла 18,23 млрд руб., из них 13,01 млрд руб.— основной долг, а 5,21 млрд руб.— неустойка.

Ходатайство «Северстали» поступило в Арбитражный суд города Москвы 15 декабря 2020 года. 24 декабря суд принял отказ компании от требований. Виталий Черномырдин исключен из реестра кредиторов.

В сентябре 2017 года суд по заявлению ВТБ ввел в отношении Виталия Черномырдина начальную процедуру банкротства — реструктуризацию долгов. В ноябре в отношении оператора Яковлевского рудника в Белгородской области — ООО «Металл-групп» (один из конечных бенефициаров — Виталий Черномырдин) ввели процедуру наблюдения. Основной кредитор — «Северсталь» — указала на полную неплатежеспособность «Металл-группы».

В феврале 2018-го суд включил в реестр кредиторов Виталия Черномырдина долг перед «Северсталью». В апреле того же года суд признал сына Виктора Черномырдина банкротом.