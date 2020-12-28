Главой Росстандарта назначен экс-замглавы ведомства Шалаев

Премьер Россиии Михаил Мишустин назначил новым руководителем Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антона Шалаева. Об этом сообщается на сайте правительства. Одновременно предыдущий глава Росстандарта Алексей Абрамов освобождается от должности.

До этого господин Шалаев с 2016 года был заместителем руководителя Росстандарта. До Росстандарта он, в частности, работал советником директора ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении».

Ранее “Ъ” сообщал, что глава Росстандарта Алексей Абрамов намерен покинуть этот пост. Он возглавлял Росстандарт с 2014 года. В качестве варианта будущего места работы чиновника источники называют ВЭБ.РФ.

Подробности — в материале “Ъ” «Глава Росстандарта уходит на другую работу».