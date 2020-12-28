Мастер получил год условно за гибель рабочего на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил старшего мастера подрядной организации по электромонтажным работам на ледоколе «Виктор Черномырдин» Максима Хвалина к году лишения свободы условно по делу о гибели рабочего в августе 2019 года. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Максим Хвалин состоял в должности старшего мастера ООО ГСИ СНЭМА — подрядной организации, которая занималась электромонтажными работами на ледоколе. По версии следствия, рабочий знал, что электроцепь в помещении «Виктора Черномырдина» не обесточена, не получены согласования с заказчиком работ на их выполнение, но, несмотря на это, дал указание устранить замечания, выявленные отделом технического контроля АО «Адмиралтейские верфи». К работам 15 августа прошлого года приступил его коллега, начавший устранять контакт кабеля с металлоконструкцией. Во время этих действий он получил повреждение техническим электричеством и скончался.

В объединенной пресс-службе судов уточнили, что Максим Хвалов признал вину, но отказался от дачи показаний. Помимо года условного лишения свободы с осужденного взыскали более 1,2 млн руб. в пользу потерпевшей стороны за возмещение вреда.

В сентябре прошлого года в Октябрьский районный суд поступило уголовное дело в отношении строителей кораблей АО «Адмиралтейские верфи» Константина Гомзикова и Максима Туленкова. По версии следствия, строители выдали разрешения на производство на верхней палубе судна газорезательных, сварочных, а также электросварочных работ. При этом дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не разработали, в результате произошел взрыв, разлив топлива и пожар третьей категории. Одному из работников подрядной организации причинен тяжкий вред здоровью. Кроме того, повреждены конструкции, коммуникации и оборудование строящегося ледокола на общую сумму более 400 млн руб., сообщала Генеральная прокуратура. Приговор по делу пока не вынесен.

Марина Царева, Санкт-Петербург