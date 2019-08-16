СКР изучает обстоятельства гибели рабочего на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин»

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту гибели электромонтажника на строящемся в Петербурге ледоколе «Виктор Черномырдин». По данным следствия, при проведении проверки одного из помещений на судне была обнаружена неполадка в кабеле. При ее устранении работник получил сильный удар током и скончался по дороге в больницу, сообщили в СКР.

В настоящий момент на месте происшествия проводятся проверочные и оперативные мероприятия, причины произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в ноябре 2018 года на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» произошел крупный пожар, ущерб от которого ОСК оценила в 150 млн руб.