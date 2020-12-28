Мосгоризбирком получил от КПРФ новые документы по кандидатам в ТИК

Мосгоризбирком (МГИК) получил от московского горкома КПРФ исправленные документы для зачисления кандидатов партии в территориальные избирательные комиссии (ТИК) столицы на ближайшие пять лет. Об этом “Ъ” сообщил заместитель главы МГИКа Дмитрий Реут.

Напомним, в этом году истекает срок полномочий 123 из 128 московских территориальных избиркомов. 5 ноября завершился прием документов от партий и общественных организаций, желающих выдвинуть своих кандидатов в новые составы комиссий. 18 декабря МГИК опубликовал составы новых ТИК, но в каждом из них оказалось незаполненным одно место и ни в одном списке не было представителей КПРФ, имеющей в избиркомах всех уровней обязательную квоту. Тогда господин Реут пояснил “Ъ”, что коммунисты допустили неточности при заполнении документов, но для них было сделано исключение, и срок приема документов продлили до 28 декабря. Сегодня Дмитрий Реут уточнил, что рассмотрение кандидатур от КПРФ пройдет уже после новогодних праздников.

ТИК — среднее звено избиркомовской вертикали, играющее важную роль в обеспечении прозрачности и чистоты выборов и напрямую влияющее на кадровый состав участковых комиссий, занимающихся непосредственным подсчетом голосов. Комиссии избираются на пять лет, и обновленным в 2020 году составам предстоит обеспечить выборы в Госдуму в 2021 году, муниципальные выборы в Москве в 2022 году, выборы мэра в 2023 году и президентские выборы в 2024 году.

Елена Рожкова