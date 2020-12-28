Проект застройки 37 га на улице Остужева согласован администрацией Воронежа

Мэрия Воронежа утвердила проект застройки жилого микрорайона на 37 га на улице Остужева, который планирует возвести девелопер Эдуард Краснов. Как следует из постановления городской администрации, микрорайон рассчитан на 7,325 тыс. человек. На его территории планируется возвести семь жилых групп из трех домов (всего 21 дом) от восьми до 17 этажей, включая «высотные акценты» с учетом ограничений аэродрома Придача ПАО «ВАСО».

Общая площадь жилых зданий должна составить 366 тыс. кв. м, из них квартир — 219,7 тыс. кв. м. Общее количество квартир — 4,394 тыс. В перечень социальной инфраструктуры включены пятиэтажная школа на 1,5 тыс. мест на участке 5,6 га, детский сад на 280 мест, поликлиника на 300 посещений в смену. Также среди объектов —детский оздоровительный центр, многофункциональный общественный центр, включая помещения центра детского творчества и культурного центра микрорайона, спортивный теннисный клуб.

О том, как в зоне подлета аэродрома ВАСО спроектировали микрорайон,— в публикации “Ъ-Черноземье“ «Жилье в Придачу».

Ирина Лобанова