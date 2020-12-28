Мосбиржа увеличила долю в Казахстанской бирже

Московская биржа купила вторую часть пакета акций Казахстанской фондовой биржи (KASE). Теперь доля Мосбиржи в капитале KASE составляет 13,1%. Первая часть пакета акций — 3,3% — была приобретена в рамках стратегического партнерства в начале 2020 года.

«Основными целями сотрудничества бирж являются повышение ликвидности рынков KASE, совершенствование системы клиринга и управления рисками и создание новых биржевых инструментов на основе экспертизы и технологий Московской биржи, а также повышение надежности инфраструктуры и снижение рыночных рисков за счет развития института центрального контрагента»,— говорится в сообщении Мосбиржи.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве Мосбиржи и KASE было подписано в 2018 году. Казахстанская фондовая биржа занимает второе место в СНГ по объему торгов ценными бумагами. Входит во Всемирную федерацию бирж (WFE). Кроме того, KASE является одной из ведущих фондовых бирж в Центральной Азии.