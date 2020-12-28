Avito назвал самые популярные товары 2020 года

Сервис объявлений Avito проанализировал покупки своих пользователей в 2020 году. Самыми популярными товарами у россиян за время пандемии стали маски, диваны и телевизоры.

«Из-за пандемии россиянам пришлось кардинально перестраивать свою жизнь, все обычные дела вмиг ограничились пространством дома: работа за кухонным столом, концерты и вечеринки онлайн, дистанционные занятия спортом, прогулки на балконе. Создание домашнего комфорта вошло в топ приоритетных задач россиян, поэтому самыми популярными товарами этого года стали предметы для дома, удаленной работы и активного отдыха в домашних условиях»,— цитирует ТАСС выводы экспертов Avito.

Маски в 2020 году стали покупать в семь раз чаще, чем в прошлом. Продажи диванов увеличились на 23%, телевизоров — на 20%, а ноутбуков — на 30%. В этом году на Avito последние можно было купить в среднем по 9 тыс. руб., говорится в сообщении.

10 самых популярных товаров 2020 года:

Маски Диваны Телевизоры Холодильники Игровые приставки PlayStation 4 Ноутбуки Столы Смартфоны iPhone Велосипеды Кроссовки

Ранее сервис Avito сообщал, что во время пандемии втрое увеличился спрос на курьеров. На прошлой неделе компания инвестировала в рекрутинговый сервис по подбору временных сотрудников GigAnt.

Подробнее — в материале “Ъ” «Avito станет на плечи GigAnt».