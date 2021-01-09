Премии, исследования и рейтинги “Ъ-СПб”

В 2020 году “Ъ-СПб” вручил ежегодную премию «Твердые знаки», традиционно определил топ-менеджеров года и составил рейтинг наиболее успешных руководителей компаний Петербурга и Ленобласти.

Голос за дело

“Ъ” назвал лучших топ-менеджеров в регионе по оценке бизнес-сообщества.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

“Ъ” в Санкт-Петербурге опубликовал двенадцатый ежегодный рейтинг открытости руководителей региона. При выборке более чем в 600 имен в итоговый список попали около 160 бизнесменов и 50 экспертов. В нем есть главы компаний всех основных отраслей экономики Петербурга и Ленинградской области, однако наиболее публичной стала сфера строительства и недвижимости, которую в рейтинге представляют больше четверти имен. Немалый вес в нем имеют и деятели культуры и образования, однако лидерские позиции, два года назад обеспеченные активной цитируемостью на фоне общественных скандалов, они потеряли.Читайте подробнее

Прошедшие испытание на твердость

Петербургский «Коммерсантъ» наградил победителей премии «Твердые знаки».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге состоялась четвертая ежегодная церемония награждения победителей премии «Твердые знаки», учрежденной петербургской редакцией газеты «Коммерсантъ».Как и в прошлые годы, победителей выбирали в пяти номинациях: «Слово с твердым знаком», «Самый полезный чиновник для бизнеса», «Женщина у руля», «Сделка года» и «Проект года».Читайте подробнее

Сработали на «5»

Рейтинг компаний СЗФО по динамике роста возглавила сеть «Пятерочка».

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Петербургская редакция газеты “Ъ” исследовала выручку крупнейших компаний округа. Несмотря на классическое превалирование в рейтинге компаний нефтегазовой сферы, по результатам 2019-го ООО «Агроторг» обогнал крупнейшую из них — ПАО «Газпром нефть» — и вернул себе звание лидера, которое у него было по итогам 2017 и 2016 годов.Читайте подробнее

«Усилия отдельных предприятий не компенсируют отсутствие общей системы»

Межрегиональный экологический марафон ИД «Коммерсантъ».

Бюджет национального проекта «Экология», стартовавшего в прошлом году, составляет более 4 трлн рублей. О том, что реально делается для снижения уровня загрязнения окружающей среды и решения проблемы отходов, “Ъ” решил выяснить в ходе межрегионального онлайн-марафона «Экология России. Региональный аспект».Читайте подробнее

Квартирник «Время легенд» № 14

Из жизни отдохнувших.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Традиционно в частной квартире-студии в Певческом переулке ИД «Коммерсантъ» в Санкт-Петербурге провел музыкальный квартирник проекта «Время легенд». Гостями стали патриархи отечественной рок-музыки — Алексей Романов и Алексей Коробков, музыканты легендарной советской и российской рок-группы «Воскресение».Читайте подробнее