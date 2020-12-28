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Ижевск. Удмуртия

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Автобусы Ижевска перейдут в новогодние праздники на расписание выходного дня

Маршруты автобусов Ижевска будут работать по расписанию субботы 31 декабря, 4, 5 и 6 января. 2, 3 и с 7 по 10 января они перейдут на расписание субботы, сообщает пресс-служба АО «ИПОПАТ».

«Пригородные маршруты 31 декабря работают по расписанию буднего дня (кроме маршрута №356), со 2 по 10 января действует особое расписание. 1 января действует особое расписание выходного дня с увеличенными интервалами в первой половине дня»,— добавили в пресс-службе.

Напомним, что в новогодние праздники трамваи и троллейбусы Ижевска также перейдут на расписание выходного дня.

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