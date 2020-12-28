В новогодние праздники трамваи и троллейбусы Ижевска перейдут на расписание выходного дня

Движение трамвайных и троллейбусных маршрутов Ижевска 31 декабря будет осуществляться по субботнему расписанию. 1 января они перейдут на расписание воскресенья, сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ». При этом в первой половине дня интервалы движения будут увеличены, а троллейбусные маршруты №4, №6, №14 и трамвайный маршрут №7 начнут работу после 10:30.

Со 2 по 10 января движение указанных транспортных средств также будет организовано по расписаниям воскресения. Кроме того, с 1 января троллейбусные маршруты №4 и №6 будут работать по особому графику — с 10:12-19:20 и с 10:50-21:19 соответственно.