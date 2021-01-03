Лучшие спортивные материалы “Ъ” за 2020 год

Трансферные приключения Кокорина, недоигранный Кубок Гагарина, всероссийский взлет и очередной европейский провал «Зенита», вера в Семака, смена вектора и пандемия в СКА — в традиционной итоговой подборке “Ъ-СПб”.

Тренер «Зенита» может ответить

за неудачи в Лиге чемпионов.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

«Зенит», проиграв в среду вечером в гостях «Брюгге» 0:3, завершил выступления на международной арене в этом сезоне. Команда не смогла пробиться даже в весеннюю часть Лиги Европы, для чего нужно было занять третье место в группе Лиги чемпионов. Второй год подряд команда Сергея Семака финиширует в групповом турнире четвертой. Но в прошлом сезоне она набрала семь очков, а сейчас только одно и выглядела при этом ужасно.Читайте подробнее

Александр Кокорин начнет с конца

Новый поворот в судьбе футболиста.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новость, которая заставила болельщиков «Зенита» утром 21 января подумать, не первое ли апреля сегодня, и ущипнуть себя за все места: Александр Кокорин проведет остаток сезона в футбольном клубе «Сочи» на правах аренды. Так договорилось руководство «Зенита» и «Сочи». 28-летний игрок, вышедший осенью 2019 года из колонии, в этом году начал тренироваться с сине-бело-голубыми на сборе в Катаре, но совершенно неожиданно пришло известие о том, что он продолжит карьеру в «Сочи», который занимает последнее место в Российской футбольной премьер-лиге (РПЛ). Этому решению можно найти несколько объяснений.Читайте подробнее

«Зенит» уже всех купил

Главные «трансферы» команды зимой — Малком и Александр Кокорин.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и собираются отправиться на первый предсезонный сбор в Катар. Они прошли традиционный медосмотр в Петербурге. Интрига нынешнего межсезонья в том, что «Зенит», по всей видимости, не собирается никого приобретать, потому что команда вылетела из Лиги чемпионов, а со следующего сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) начнет действовать лимит на легионеров.Читайте подробнее

Аренда замедленного действия

История с переходом Александра Кокорина в «Сочи» может испортить «Зениту» концовку сезона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Зенит» завершил программу предсезонных сборов и вернулся в Петербург. Итоги межсезонья вкратце таковы: клуб никого не приобрел, только вернулся из аренды аргентинец Эмилиано Ригони, зато «пристроил» нескольких игроков, включая Александра Кокорина, уход которого в «Сочи» принес «Зениту» больше вреда, чем пользы.Читайте подробнее

СКА меняет стратегию

Роман Ротенберг ищет формулу успеха.

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) официально завершен досрочно из-за пандемии коронавирусной инфекции. Клубы уже готовятся к следующему. Большие кадровые изменения — в петербургском СКА. Команда активно меняет состав, все идет к тому, что сменится и главный тренер.Читайте подробнее

«До сих пор не верю, что с нами все это произошло»

Анастасия Брызгалова о перерыве в спортивной карьере, Зимней олимпиаде в Пхенчхане и качествах, необходимых для игры в керлинг.

Фото: Игорь Руссак, Коммерсантъ

Анастасия Брызгалова попала под софиты мировой спортивной славы, когда выступала со своим мужем Александром Крушельницким в дисциплине керлинга «дабл-микст» на Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Ребята из Петербурга завоевали бронзовую медаль — первую в истории этого вида спорта для России. Правда, позже медаль у них отняли, так как в крови Крушельницкого обнаружили мельдоний, запрещенный препарат. Корреспондент “Ъ-СПб” поговорил с ней, чтобы выяснить, что происходит с парой, благодаря которой многие по-настоящему увлеклись во время Олимпиады-2018 керлингом — видом спорта, где люди машут щетками и катают камни на льду.Читайте подробнее

Посеребрили клюшку

СКА занял второе место по итогам незавершенного сезона КХЛ.

Фото: Сергей Николаев, Коммерсантъ

Федерация хоккея России (ФХР) раздала награды по итогам сезона. Главный приз Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) — Кубок Гагарина — не разыгрывали, так как сезон прервали по ходу плей-офф, когда клубы боролись за Кубок Гагарина. Тем не менее с учетом результатов регулярного чемпионата и первых стадий Кубка Гагарина ФХР объявила чемпионом России ЦСКА, серебряные медали завоевали СКА и казанский «Ак Барс», у которых оказались одинаковые показатели, бронзу получило московское «Динамо».Читайте подробнее

St.Petersburg Open собрал сильнейший состав

несмотря на COVID.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

Теннисный турнир St.Petersburg Open празднует 25-летний юбилей. По этому случаю удалось собрать звездный состав участников, среди которых тон задают россияне. Если бы еще не коронавирус, который добрался до участников турнира в самый последний момент.Читайте подробнее