Россельхозбанк выдал в Красноярском крае 2 млрд рублей льготной сельской ипотеки

Объем выданных Россельхозбанком кредитов по программе сельской ипотеки на конец декабря 2020 года составил 2 млрд рублей. Программа «Комплексное развитие сельских территорий», реализуемая Министерством сельского хозяйства, позволяет приобрести жилье загородом или земельный участок для строительства на нем жилого дома по специальной ставке от 2,7% годовых.



Для отдельных категорий клиентов ставка по ипотечному кредиту на покупку загородного жилья снижена. Так, зарплатные клиенты могут оформить сельскую ипотеку по ставке от 1,9%* годовых, работники корпоративных компаний – от 2,2% годовых.

По статистике Россельхозбанка, горожане охотно обращаются за кредитом на покупку загородного жилья также, как и сельские жители. В каждом третьем регионе доля жителей городов, приобретающих жилье загородом, превышает долю жителей сельских территорий, оформляющих кредит по данной льготной программе.

По словам Валерии Шапран, президента Красноярского Союза риэлторов, директора АН «Доступное жилье», жилищный вопрос рано или поздно встает практически перед каждой семьей. «Особенно вопрос актуален для молодых семей, у которых обычно ещё нет крупных накоплений, и которым нужно первое жилье. Льготное кредитование по программе сельской ипотеки позволяет не копить годами, ютясь в съемной квартире, а уже «здесь и сейчас» получить своё собственное просторное жизненное пространство. Кроме того, связи с пандемией, актуальность данного предложения возрасла в разы. Люди с удовольствием используют этот новый ресурс для приобретения загородного жилья в качестве места отдыха. Ставка более, чем привлекательная, а потребность иметь место для отдыха в своем регионе значительно обострилась», – отметила Валерия Шапран.

«Обретение нового дома – это новое качество жизни. Программа сельская ипотека позволяет улучшить его без тяжелого финансового бремени. Если обратится к цифрам, то в нашем регионе приобретение жилья с помощью сельской ипотеки за 20 лет обойдется в 2,82 млн рублей. Это позволило бы сэкономить около 1,5 млн рублей, которые были бы потрачены за тот же срок на аренду квартиры в Красноярске - примерно 4,3 млн рублей. За эту сумму можно приобрести однокомнатную квартиру или студию, например, в Дивногорске», – прокомментировала директор Красноярского филиала Россельхозбанка Наталья Михайлова.

Напомним, Россельхозбанк первым из банков присоединился к программе «Комплексное развитие сельских территорий» и продолжает активную работу по ее реализации, не останавливая процессы приема заявок и выдачи кредитов.Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей), при этом первоначальный взнос начинается от 10%. Подобрать объект недвижимости и проверить, входит ли населенный пункт в список сельских территорий, можно на портале «Своё. Жильё».

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.