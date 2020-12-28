Вторичное жилье набирает в процентах

Цены на жилье на вторичном рынке продолжают идти вверх. По данным ЦИАН, в течение декабря в российских городах-миллионерах они в среднем выросли на 2,5%, а за весь год более чем на 10%. К концу декабря средняя стоимость «вторички» по России составляла 82 тыс. руб. за квадратный метр.

Декабрьский всплеск цен на рынке вторичного жилья можно считать ожидаемым, отметил инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев: «Декабрь и ноябрь — это самые горячие месяцы. И на самом деле, спрос в эти месяцы наибольший, это всегда было так, так и остается, тем более на фоне льготной ипотеки. И в связи с повышенным спросом, конечно же, продавцы вторичной недвижимости стараются повысить цены, поэтому в этом ничего удивительного. Традиционно январь — месяц сложных продаж, потому что половина месяца — это нерабочее время, и люди, как правило, его не тратят на посещение офисов, на оформление сделок».

В начале нового года рост спроса и цен на рынке вторичного жилья замедлится. Но это будет временной тенденцией, считает управляющий партнер компании Webster Константин Ковалев: «Я думаю, что сейчас общая тенденция пока достаточно непонятная. Но если говорить, скажем так, о перспективе на ближайшие месяцы, то я думаю, что в январе-феврале у нас соответственно рост будет значительно ниже, чем декабрьский, ноябрьский. Я предполагаю, что в следующие три месяца мы будем наблюдать, может быть, повышение цены на 1-2%, в среднем по году — порядка 10%».

Согласно статистике ЦИАН, в Москве «вторичка» подорожала на 2,2% в декабре и на 12,5% с начала года. Сейчас ее стоимость в среднем составляет 210 тыс. руб. за квадратный метр.

Андрей Загорский