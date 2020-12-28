«Барыс» – «Сибирь»: прогноз и ставки на матч КХЛ 28 декабря

В понедельник, 28 декабря, казахстанский «Барыс» проведет домашний матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги против новосибирской «Сибири». Аналитики Фонбет расскажут на что лучше ставить в этом матче.

В какой форме «Барыс»

«Барыс» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 43 очка после 36 матчей. Казахстанцы одержали 19 побед, 5 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам, и потерпели 17 поражений, 3 из которых – в овертаймах и 2 – по буллитам. «Барыс» в последних десяти матчах потерпел лишь одно поражение, выиграв последние пять встреч. В прошлом матче казахстанцы выиграли дома у «Амура» со счетом 5:2.

В какой форме «Сибирь»

«Сибирь» находится на 9-й строчке таблицы Восточной конференции, набрав 38 очков после 40 матчей. Команда одержала 17 побед, 2 из которых – в овертаймах и 1 – по буллитам, и потерпела 23 поражения, 1 из которых – в овертайме и 3 – по буллитам. В последних семи матчах «Сибирь» одержала только две победы. В прошлой встрече новосибирцы проиграли дома «Салавату Юлаеву» со счетом 1:3.

Статистика личных встреч

Всего команды провели между собой в КХЛ 38 матчей. «Барыс» выиграл 16 матчей в основное время, 2 – в овертаймах. «Сибирь» одержала 16 побед в основное время, 3 – в овертаймах и 1 – по буллитам. Новосибирцы выиграли шесть последних очных матчей, пять из которых – в основное время.

В нынешнем сезоне команды провели один матч. На своей площадке «Сибирь» оказалась сильнее со счетом 3:1.

На что ставить?

На победу «Барыса» за 2.30

«Барыс» набрал отличную форму и в последних десяти матчах проиграл только однажды, в том числе выиграл предыдущие пять встреч. Казахстанцы редко уходят с площадки без двух заброшенных шайб, а не меньше трех голов забили в трех из последних пяти матчей.

«Сибирь» же попала в небольшую яму. В последних семи встречах команда сумела обыграть только «Амур» дважды, причем лишь однажды – в основное время. Новосибирцы редко стали забивать больше одного гола.

В таких условиях у «Барыса» хорошие шансы прервать серию поражений в очных играх с «Сибирью».

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