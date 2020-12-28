На протестах в Ереване начались задержания

В Ереване полиция начала задерживать протестующих у здания парламента. Участники протестов требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По данным «Sputnik Армения», в полицию доставлены минимум восемь человек.

От здания парламента протестующие направились на площадь Республики к дому правительства, там также находятся дополнительные силы полиции.

Протесты в Армении начались после подписания господином Пашиняном соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Документ предполагает передачу части территорий Азербайджану, вывод войск Армении и введение российских миротворцев. 25 декабря Никол Пашинян объявил о готовности провести внеочередные парламентские выборы и уйти в отставку «по решению народа».

Подробнее — в материале “Ъ” «Никол Пашинян решил отдаться на милость проигравшего».